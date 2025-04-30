Выручка «Аэрофлота» за I квартал 2025 года достигла 163,1 млрд рублей
Выручка ПАО «Аэрофлот» за I квартал 2025 г. по РСБУ достигла 163,1 млрд руб. Это на 12,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании.
Рост выручки был обеспечен положительной динамикой пассажирооборота, который увеличился на 5,9%, а также сохранением высокого уровня занятости кресел – 86,9%. Особое влияние оказал опережающий рост международных перевозок: пассажирооборот на зарубежных направлениях вырос на 9,1%, тогда как на внутренних линиях прирост составил 2,5%. Это способствовало улучшению доходности перевозок благодаря структурным факторам.
Чистая прибыль компании по РСБУ за квартал составила 56,6 млрд руб. против убытка в 6,9 млрд руб. годом ранее.
«Скорректированная на эффект курсовой переоценки, а также дивидендов дочерней компании, чистая прибыль I квартала 2025 г. составила 1,9 млрд руб.», – пояснили в компании.
Себестоимость продаж за отчетный период выросла на 18,7%, достигнув 170,5 млрд руб. Основными драйверами роста расходов стали увеличение предельного пассажирооборота на 6%, а также повышение цен на закупаемые товары и услуги.
11 апреля сообщалось, что группа «Аэрофлот» в марте 2025 г. перевезла 4,1 млн пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2024 г. На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 2,2%, достигнув 3,1 млн человек, а на международных линиях рост составил 3,8% до 1,1 млн пассажиров.