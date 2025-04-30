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Выручка «Аэрофлота» за I квартал 2025 года достигла 163,1 млрд рублей

Ведомости

Выручка ПАО «Аэрофлот» за I квартал 2025 г. по РСБУ достигла 163,1 млрд руб. Это на 12,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании.

Рост выручки был обеспечен положительной динамикой пассажирооборота, который увеличился на 5,9%, а также сохранением высокого уровня занятости кресел – 86,9%. Особое влияние оказал опережающий рост международных перевозок: пассажирооборот на зарубежных направлениях вырос на 9,1%, тогда как на внутренних линиях прирост составил 2,5%. Это способствовало улучшению доходности перевозок благодаря структурным факторам.

Чистая прибыль компании по РСБУ за квартал составила 56,6 млрд руб. против убытка в 6,9 млрд руб. годом ранее.

«Скорректированная на эффект курсовой переоценки, а также дивидендов дочерней компании, чистая прибыль I квартала 2025 г. составила 1,9 млрд руб.», – пояснили в компании.

Себестоимость продаж за отчетный период выросла на 18,7%, достигнув 170,5 млрд руб. Основными драйверами роста расходов стали увеличение предельного пассажирооборота на 6%, а также повышение цен на закупаемые товары и услуги.

11 апреля сообщалось, что группа «Аэрофлот» в марте 2025 г. перевезла 4,1 млн пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2024 г. На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 2,2%, достигнув 3,1 млн человек, а на международных линиях рост составил 3,8% до 1,1 млн пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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