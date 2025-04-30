Выручка «Аэрофлота» за I квартал 2025 года достигла 163,1 млрд рублей

11 апреля сообщалось, что группа «Аэрофлот» в марте 2025 г. перевезла 4,1 млн пассажиров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2024 г. На внутренних направлениях пассажиропоток увеличился на 2,2%, достигнув 3,1 млн человек, а на международных линиях рост составил 3,8% до 1,1 млн пассажиров.