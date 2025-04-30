В Словакии заявили о возобновлении переговоров о транзите газа через Украину
Братислава добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа через Украину. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает «РИА Новости».
«Мы попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры, как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу», – сказал он.
Гашпар уточнил, что это может зависеть от дальнейшего продвижения мирных переговоров. По его словам, от остановки транзита ЕС потерял «миллиарды евро».
1 января 2025 г. завершилось действие соглашения российского «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите газа из РФ в Европу через территорию Украины. Сейчас основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток».