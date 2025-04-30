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В Словакии заявили о возобновлении переговоров о транзите газа через Украину

Ведомости

Братислава добилась возобновления переговоров на уровне ЕС о транзите газа через Украину. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, передает «РИА Новости».

«Мы попросили вернуться к переговорам о возобновлении транзита газа через Украину. Евросовет это одобрил, в настоящее время уже идут переговоры, как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу», – сказал он.

Гашпар уточнил, что это может зависеть от дальнейшего продвижения мирных переговоров. По его словам, от остановки транзита ЕС потерял «миллиарды евро».

1 января 2025 г. завершилось действие соглашения российского «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» о транзите газа из РФ в Европу через территорию Украины. Сейчас основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток».

В феврале компания – оператор газотранспортной системы SPP сообщила, что Словакия начала получать российский газ по «Турецкому потоку». Председатель SPP Войтех Ференц говорил, что контракт с «Газпром экспортом» действует до 2034 г. и Словакия не планирует его расторгать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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