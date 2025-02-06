Словакия начала получать российский газ по «Турецкому потоку»

На фоне заявлений Киева о том, что контракт на поставку газа через Украину не будет продлен после 1 января 2025 г., премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву. В конце декабря 2024 г. он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, позже подтвердив, что поездка была совершена для переговоров по вопросам газа. Помимо Фицо в Москву в 2025 г. приехала и делегация парламента Словакии. 13 января вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.