Словакия начала получать российский газ по «Турецкому потоку»Поставки через трубопровод удвоятся с апреля, сообщил глава оператора SPP Ференц
Российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток», передает газета Dennik со ссылкой на председателя компании – оператора газотранспортной системы SPP Войтеха Ференца.
Поставки начали с 1 февраля. Ференц заявил, что с апреля этого года поставки удвоятся. Глава SPP напомнил, что контракт с «Газпром экспортом» действует до 2034 г., Словакия не планирует его расторгать.
Необходимость нового маршрута для газа из России в Словакию обусловлена тем, что с 1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу ресурса через территорию Украины. Сейчас основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток».
«Ведомости» писали, что российский газ поступал в Словакию и Австрию через газопровод, проходящий по украинской территории. При этом в соседние Сербию, Венгрию и Болгарию газ поставляется из Турции. «Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море.
На фоне заявлений Киева о том, что контракт на поставку газа через Украину не будет продлен после 1 января 2025 г., премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву. В конце декабря 2024 г. он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, позже подтвердив, что поездка была совершена для переговоров по вопросам газа. Помимо Фицо в Москву в 2025 г. приехала и делегация парламента Словакии. 13 января вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Фицо после остановки транзита пригрозил Украине экономическими и политическими санкциями. Правительство Словакии настаивает, что из-за действий Киева Словакия недополучит около 500 млн евро в виде платы за транзит, которую ранее заработала на прокачке газа, в частности в Чехию и Венгрию.
При этом 13 января словацкий премьер предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры по вопросу транзита российского газа. Фицо говорил, что «не намерен еще больше нагнетать напряженность».