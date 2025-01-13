Фицо предложил Зеленскому провести переговоры по транзиту газа из России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры по вопросу транзита российского газа. Это следует из открытого письма Фицо к Зеленскому, опубликованного в Facebook
«Ваше решение прекратить транзит газа через Украину в сторону Словакии и другим потребителям наносит огромный ущерб самой Украине, Словакии и Евросоюзу в частности. Это вызывает неоднозначную реакцию, что не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям», – заявил премьер.
Словацкий премьер пригласил Зеленского на встречу возле границы между Словакией и Украиной. По его словам, встреча создаст хорошие условия для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины.
Фицо в начале письма сообщил, что не будет отвечать на заявление Зеленского от 12 января, поскольку «не намерен еще больше нагнетать напряженность»: «Я хочу полностью сконцентрироваться на решении ситуации, связанной с путем прекращения транзита газа».
12 января Зеленский заявил, что Фицо является «недальновидным» политиком. В своем заявлении украинский лидер назвал «ошибкой» контакты Фицо с властями России, а также заявил, что предлагал помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России. Фицо, по его словам, отказался от такого предложения.
Премьер Словакии также реагирует на действия Зеленского и допускает введение санкций против соседней страны. 10 января он заявил, что Словакия готова ввести экономические и политические санкции против Украины из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа. 11 января Фицо сообщил, что «сыт по горло» Зеленским, который «ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует».
1 января 2025 г. «Газпром» по окончании действия соглашений с «Нафтогазом Украины» прекратил подачу российского газа через украинскую территорию, от продления транзита ранее отказалась Украина. Сейчас основным маршрутом экспорта российского газа в Европу является «Турецкий поток».
Словацкие власти начали вести активный диалог с Москвой в преддверии завершения транзита. В конце декабря Фицо прибыл в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам газа. 12 января в Москву прибыл вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, 13 января словацкий политик отправился в Госдуму для переговоров с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.