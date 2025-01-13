Фицо предложил Зеленскому провести переговоры по транзиту газа из России

Премьер Словакии также реагирует на действия Зеленского и допускает введение санкций против соседней страны. 10 января он заявил, что Словакия готова ввести экономические и политические санкции против Украины из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа. 11 января Фицо сообщил, что «сыт по горло» Зеленским, который «ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует».