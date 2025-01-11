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Фицо: Зеленский шантажирует Европу

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал поведение украинского президента Владимира Зеленского, обвинив его в «попрошайничестве и шантаже» европейских стран, пишет РБК.

«Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует. Просто это должно закончиться», – заявил Фицо на заседании парламентского комитета.

10 января Фицо заявил, что Словакия готова ввести экономические и политические санкции против Украины из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через свою территорию.

Фицо посетил Москву в декабре 2024 г., где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи обсуждались ситуация на Украине, возможности мирного разрешения конфликта и вопросы двусторонних отношений между Словакией и Россией. Основной причиной визита Фицо в Россию был вопрос транзита российского газа в его страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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