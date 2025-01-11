Фицо: Зеленский шантажирует Европу

«Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует. Просто это должно закончиться», – заявил Фицо на заседании парламентского комитета.