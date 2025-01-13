Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Госдуму для переговоров с Володиным
Данко проведет переговоры с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным. Словацкий политик прибыл в Москву накануне, 12 января.
О намерении Данко посетить Россию стало известно 10 января. Тогда об этом сообщила пресс-секретарь Словацкой национальной партии Зузана Шкопцова.
В конце декабря 2024 г. в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, о возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией.
Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну. 10 января Фицо заявил, что Словакия готова ввести санкции против Украины из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через территорию страны.