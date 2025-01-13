Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Госдуму для переговоров с Володиным

В конце декабря 2024 г. в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, о возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией.