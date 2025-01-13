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Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Госдуму для переговоров с Володиным

Ведомости

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко прибыл в Госдуму, пишет ТАСС.

Данко проведет переговоры с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным. Словацкий политик прибыл в Москву накануне, 12 января.

О намерении Данко посетить Россию стало известно 10 января. Тогда об этом сообщила пресс-секретарь Словацкой национальной партии Зузана Шкопцова.

В конце декабря 2024 г. в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на Украине, о возможности скорейшего мирного окончания конфликта, а также о взаимоотношениях между Словакией и Россией.

Главной причиной приезда Фицо в Россию сам словацкий премьер назвал транзит российского газа в его страну. 10 января Фицо заявил, что Словакия готова ввести санкции против Украины из-за отказа Киева разрешить транзит российского газа в Европу через территорию страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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