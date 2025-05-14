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Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания

Ведомости

Председатель «Деловой России» Алексей Репик в интервью «Ведомостям» рассказал о своем диалоге с основателем Uniqlo Тадаси Янаи относительно возможного возвращения компании на российский рынок. Японский бизнесмен объяснил, что не может этого сделать, так как дал обещание не возвращаться.

По словам Репика, на первоначальное решение предпринимателя повлияли акции протеста.

«Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание. Сейчас он говорит: «Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях», – пересказал «Ведомостям» их разговор председатель «Деловой России».

  • В начале 2022 г. в России работало 49 магазинов Uniqlo.

  • В марте 2022 г. компания сначала заявила о продолжении работы. Янаи тогда заявлял, что «одежда — это жизненная необходимость».

  • После волны критики в Японии позиция была пересмотрена.

  • В августе 2023 г., как писали тогда «Ведомости», Uniqlo полностью прекратила бизнес в РФ, отказавшись от аренды помещений.

Российское подразделение Uniqlo (ООО «Юникло рус») принадлежало Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После ухода с российского рынка компания зафиксировала убыток в размере 10,7 млрд руб. В отчетности за III квартал 2023 финансового года сообщалось о «полном закрытии бизнеса» в РФ.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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