Uniqlo не вернется в Россию из-за данного главой компании обещания
Председатель «Деловой России» Алексей Репик в интервью «Ведомостям» рассказал о своем диалоге с основателем Uniqlo Тадаси Янаи относительно возможного возвращения компании на российский рынок. Японский бизнесмен объяснил, что не может этого сделать, так как дал обещание не возвращаться.
По словам Репика, на первоначальное решение предпринимателя повлияли акции протеста.
«Правые японские экстремисты устраивали беспорядки у его офисов, практически массовые акции вандализма. Фактически, его вынудили дать такое обещание. Сейчас он говорит: «Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение. Хотя нам, возможно, и хотелось бы вернуться, но мы вынуждены работать в новых условиях», – пересказал «Ведомостям» их разговор председатель «Деловой России».
- В начале 2022 г. в России работало 49 магазинов Uniqlo.
- В марте 2022 г. компания сначала заявила о продолжении работы. Янаи тогда заявлял, что «одежда — это жизненная необходимость».
После волны критики в Японии позиция была пересмотрена.
- В августе 2023 г., как писали тогда «Ведомости», Uniqlo полностью прекратила бизнес в РФ, отказавшись от аренды помещений.
Российское подразделение Uniqlo (ООО «Юникло рус») принадлежало Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После ухода с российского рынка компания зафиксировала убыток в размере 10,7 млрд руб. В отчетности за III квартал 2023 финансового года сообщалось о «полном закрытии бизнеса» в РФ.