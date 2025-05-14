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Euractiv: в миллиарды евро обойдутся Киеву пошлины ЕС на сельхозпродукты Украины

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Пошлины ЕС на сельскохозяйственную продукцию Украины могут обойтись Киеву в миллиарды евро, сообщает портал Euractiv.

Дело в том, что Брюссель планирует отменить беспошлинный режим, действовавший с 2022 г., начиная с 5 июня.

«Потенциальные убытки в случае возвращения пошлин составят 3–3,5 млрд евро в год», – пишет издание.

«Это жесткая посадка для нашего экспорта», – пояснил украинский источник, связанный с сельскохозяйственным сектором.

По информации издания, квоты затронут ключевые виды украинского экспорта, включая мясо птицы, яйца и кукурузу.

7 мая представитель Еврокомиссии Олоф Гилл сообщал, что ЕК не намерена продлевать беспошлинный режим на ввоз аграрной продукции с Украины, который был введен в качестве меры поддержки страны. Отмена тарифов вызвала трудности у европейских фермеров из-за усиления конкуренции на внутренних рынках. Несмотря на это, режим беспошлинного импорта ранее был продлен. Но в 2024–2025 г. в ряде стран Европы прошли масштабные протесты фермеров, которые заявили о существенных убытках из-за конкуренции с украинскими товарами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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