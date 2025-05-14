Euractiv: в миллиарды евро обойдутся Киеву пошлины ЕС на сельхозпродукты Украины
Пошлины ЕС на сельскохозяйственную продукцию Украины могут обойтись Киеву в миллиарды евро, сообщает портал Euractiv.
Дело в том, что Брюссель планирует отменить беспошлинный режим, действовавший с 2022 г., начиная с 5 июня.
«Потенциальные убытки в случае возвращения пошлин составят 3–3,5 млрд евро в год», – пишет издание.
«Это жесткая посадка для нашего экспорта», – пояснил украинский источник, связанный с сельскохозяйственным сектором.
По информации издания, квоты затронут ключевые виды украинского экспорта, включая мясо птицы, яйца и кукурузу.
7 мая представитель Еврокомиссии Олоф Гилл сообщал, что ЕК не намерена продлевать беспошлинный режим на ввоз аграрной продукции с Украины, который был введен в качестве меры поддержки страны. Отмена тарифов вызвала трудности у европейских фермеров из-за усиления конкуренции на внутренних рынках. Несмотря на это, режим беспошлинного импорта ранее был продлен. Но в 2024–2025 г. в ряде стран Европы прошли масштабные протесты фермеров, которые заявили о существенных убытках из-за конкуренции с украинскими товарами.