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Bloomberg: Starbucks рассматривает возможность продажи доли в Китае

Ведомости

Кофейная сеть Starbucks разослала письма ряду потенциальных инвесторов, чтобы выяснить их мнение о ведении бизнеса в Китае и о путях его развития. В частности, рассматривается вариант возможной продажи доли компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, активы могут быть оценены в несколько миллиардов долларов. Предполагается, что потенциальные участники торгов отправят предварительные отзывы в течение нескольких недель. Источники также отмечают, что компания может принять решение не заключать сделку.

В конце апреля гендиректор Starbucks Брайан Никкол говорил, что в Китае наблюдается прогресс после изменений в ассортименте продукции и ценах. Тогда он отмечал, что компания ориентирована на эту страну «в долгосрочной перспективе». В октябре 2024 г. Николл сообщал, что Starbucks изучает возможности сотрудничества, которые помогут ей в долгосрочной перспективе, но не уточнил, что он имел в виду.

В ноябре прошлого года Bloomberg писал,что Starbucks оценивает свою деятельность в Китае. Тогда компания отмечала макроэкономическое и конкурентное давление в стране, так как крупными местными игроками стали такие компании, как Luckin Coffee и Cotti Coffee.

4 марта «Ведомости» писали, что Роспатент зарегистрировал товарный знак компании Starbucks Corporation, прекратившей работу в России после начала спецоперации на Украине. По данным ведомства, два товарных знака были зарегистрированы в январе и феврале, еще по двум заявкам было принято решение о регистрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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