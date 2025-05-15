Bloomberg: Starbucks рассматривает возможность продажи доли в Китае
Кофейная сеть Starbucks разослала письма ряду потенциальных инвесторов, чтобы выяснить их мнение о ведении бизнеса в Китае и о путях его развития. В частности, рассматривается вариант возможной продажи доли компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, активы могут быть оценены в несколько миллиардов долларов. Предполагается, что потенциальные участники торгов отправят предварительные отзывы в течение нескольких недель. Источники также отмечают, что компания может принять решение не заключать сделку.
В конце апреля гендиректор Starbucks Брайан Никкол говорил, что в Китае наблюдается прогресс после изменений в ассортименте продукции и ценах. Тогда он отмечал, что компания ориентирована на эту страну «в долгосрочной перспективе». В октябре 2024 г. Николл сообщал, что Starbucks изучает возможности сотрудничества, которые помогут ей в долгосрочной перспективе, но не уточнил, что он имел в виду.
В ноябре прошлого года Bloomberg писал,что Starbucks оценивает свою деятельность в Китае. Тогда компания отмечала макроэкономическое и конкурентное давление в стране, так как крупными местными игроками стали такие компании, как Luckin Coffee и Cotti Coffee.
4 марта «Ведомости» писали, что Роспатент зарегистрировал товарный знак компании Starbucks Corporation, прекратившей работу в России после начала спецоперации на Украине. По данным ведомства, два товарных знака были зарегистрированы в январе и феврале, еще по двум заявкам было принято решение о регистрации.