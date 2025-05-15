Bloomberg: Starbucks рассматривает возможность продажи доли в Китае

В конце апреля гендиректор Starbucks Брайан Никкол говорил, что в Китае наблюдается прогресс после изменений в ассортименте продукции и ценах. Тогда он отмечал, что компания ориентирована на эту страну «в долгосрочной перспективе». В октябре 2024 г. Николл сообщал, что Starbucks изучает возможности сотрудничества, которые помогут ей в долгосрочной перспективе, но не уточнил, что он имел в виду.