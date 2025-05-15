Минпромторг планирует регулировать работу маркетплейсов
Минпромторг России планирует ввести регулирование деятельности маркетплейсов в стране. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на выставке и конференции Mallpic Sochi.
По его словам, соответствующий законопроект уже готов.
«Главный смысл – важно, чтобы товар, который обращался на маркетплейсе, для потребителя был равно такой же – честно приобретенный, соответствующий всем требованиям, правильно доставленный», – сказал он (цитата по ТАСС).
Чекушов подчеркнул, что маркетплейсы являются одним из каналов продаж для граждан, однако традиционная оффлайн-розница сохранит свою значимость.
29 апреля владельцы салонов оптики обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на демпинг со стороны маркетплейсов при продаже контактных линз. По их словам, онлайн-площадки искусственно занижают цены на товары до уровня ниже себестоимости, что создает неравные условия конкуренции. Размер скидок, предоставляемых маркетплейсами, по данным ассоциации, составляет от 20 до 30%. Это приводит к перетоку покупателей на онлайн-площадки и снижению продаж в розничном сегменте.