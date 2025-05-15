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Минпромторг планирует регулировать работу маркетплейсов

Ведомости

Минпромторг России планирует ввести регулирование деятельности маркетплейсов в стране. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на выставке и конференции Mallpic Sochi.

По его словам, соответствующий законопроект уже готов.

«Главный смысл – важно, чтобы товар, который обращался на маркетплейсе, для потребителя был равно такой же – честно приобретенный, соответствующий всем требованиям, правильно доставленный», – сказал он (цитата по ТАСС).

Чекушов подчеркнул, что маркетплейсы являются одним из каналов продаж для граждан, однако традиционная оффлайн-розница сохранит свою значимость.

29 апреля владельцы салонов оптики обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на демпинг со стороны маркетплейсов при продаже контактных линз. По их словам, онлайн-площадки искусственно занижают цены на товары до уровня ниже себестоимости, что создает неравные условия конкуренции. Размер скидок, предоставляемых маркетплейсами, по данным ассоциации, составляет от 20 до 30%. Это приводит к перетоку покупателей на онлайн-площадки и снижению продаж в розничном сегменте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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