Минпромторг планирует регулировать работу маркетплейсов

29 апреля владельцы салонов оптики обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на демпинг со стороны маркетплейсов при продаже контактных линз. По их словам, онлайн-площадки искусственно занижают цены на товары до уровня ниже себестоимости, что создает неравные условия конкуренции. Размер скидок, предоставляемых маркетплейсами, по данным ассоциации, составляет от 20 до 30%. Это приводит к перетоку покупателей на онлайн-площадки и снижению продаж в розничном сегменте.