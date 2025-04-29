Владельцы салонов оптики пожаловались на маркетплейсы в ФАС

Оптическая ассоциация, объединяющая производителей и продавцов медицинской оптики, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на демпинг на контактные линзы со стороны маркетплейсов. Письмо к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому направлено 21 апреля, с ним ознакомились «Ведомости».