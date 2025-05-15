Мантуров: западные компании не обращались по вопросу возвращения в Россию

«По возвращению в Россию такого конкретного вопроса не было. А в части поддержания отношений и сверки часов и консультации – собственно Минпромторг и Минэкономразвития находятся с ними в постоянном контакте. Встречаются с бизнесом, с европейским, с американским на предмет консультаций. Это регулярно происходит», – сообщил Мантуров корреспонденту «Ведомостей».