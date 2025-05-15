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Мантуров: западные компании не обращались по вопросу возвращения в Россию

Ведомости

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что западные компании из потребительского и машиностроительного секторов пока не проявляли конкретного интереса к возвращению в РФ. Однако консультации с ними продолжаются на регулярной основе.

«По возвращению в Россию такого конкретного вопроса не было. А в части поддержания отношений и сверки часов и консультации – собственно Минпромторг и Минэкономразвития находятся с ними в постоянном контакте. Встречаются с бизнесом, с европейским, с американским на предмет консультаций. Это регулярно происходит», – сообщил Мантуров корреспонденту «Ведомостей».

По словам первого вице-премьера, консультации охватывают широкий спектр тем. Когда он занимал должность министра промышленности и торговли, то регулярно проводил встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса и Американской торгово-промышленной палаты. Обсуждались вопросы различного характера: от организационных моментов до нормативных документов, касающихся той или иной отрасли, которые вызывали интерес у зарубежных партнеров.

«Мы, в отличие от западных стран, встречаемся с иностранным бизнесом и с иностранными коллегами. Западные правительства такой практики не применяют», – пояснил Мантуров.

13 мая президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Деловой России» затронул тему возможного возвращения западных брендов на российский рынок. Глава государства подчеркнул, что для этого одних извинений со стороны компаний недостаточно. Подход должен быть строго прагматичным и направленным на то, чтобы страна могла извлечь из этого выгоду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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