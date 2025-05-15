Мантуров: западные компании не обращались по вопросу возвращения в Россию
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что западные компании из потребительского и машиностроительного секторов пока не проявляли конкретного интереса к возвращению в РФ. Однако консультации с ними продолжаются на регулярной основе.
«По возвращению в Россию такого конкретного вопроса не было. А в части поддержания отношений и сверки часов и консультации – собственно Минпромторг и Минэкономразвития находятся с ними в постоянном контакте. Встречаются с бизнесом, с европейским, с американским на предмет консультаций. Это регулярно происходит», – сообщил Мантуров корреспонденту «Ведомостей».
По словам первого вице-премьера, консультации охватывают широкий спектр тем. Когда он занимал должность министра промышленности и торговли, то регулярно проводил встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса и Американской торгово-промышленной палаты. Обсуждались вопросы различного характера: от организационных моментов до нормативных документов, касающихся той или иной отрасли, которые вызывали интерес у зарубежных партнеров.
«Мы, в отличие от западных стран, встречаемся с иностранным бизнесом и с иностранными коллегами. Западные правительства такой практики не применяют», – пояснил Мантуров.
13 мая президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Деловой России» затронул тему возможного возвращения западных брендов на российский рынок. Глава государства подчеркнул, что для этого одних извинений со стороны компаний недостаточно. Подход должен быть строго прагматичным и направленным на то, чтобы страна могла извлечь из этого выгоду.