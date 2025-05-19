Дивиденды «Абрау-Дюрсо» за 2024 год могут составить 5,01 рубля на акцию

Чистая прибыль увеличилась на 43% до 1,8 млрд руб. (по сравнению с 1,3 млрд руб. в 2023 г.). Показатель EBITDA продемонстрировал еще более значительный рост – на 51%, достигнув рекордного уровня в 4,3 млрд руб. По итогам года общий объем продаж компании составил рекордные 66,862 млн бутылок, что на 18% превышает показатель годом ранее.