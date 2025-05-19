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Дивиденды «Абрау-Дюрсо» за 2024 год могут составить 5,01 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров (СД) «Абрау-Дюрсо» будет рекомендовать дивиденды за 2024 г. в размере 5 руб. 1 коп. за акцию. Об этом сообщил председатель СД компании Павел Титов на пресс-конференции. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, общая сумма выплат составит более 545 млн руб. Компания также планирует выпуск облигаций.

По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. выручка «Абрау-дюрсо» выросла на 26%, достигнув максимальных для компании 15,8 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 12,5 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль увеличилась на 43% до 1,8 млрд руб. (по сравнению с 1,3 млрд руб. в 2023 г.). Показатель EBITDA продемонстрировал еще более значительный рост – на 51%, достигнув рекордного уровня в 4,3 млрд руб. По итогам года общий объем продаж компании составил рекордные 66,862 млн бутылок, что на 18% превышает показатель годом ранее. 

ПАО «Абрау-Дюрсо» – один из крупнейших в России производителей игристых вин. Группа также выпускает тихие вина, сидр, крепкие алкогольные напитки, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. На конец 2023 г. ей принадлежало 6700 га виноградников в Краснодарском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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