Дивиденды «Абрау-Дюрсо» за 2024 год могут составить 5,01 рубля на акцию
По его словам, общая сумма выплат составит более 545 млн руб. Компания также планирует выпуск облигаций.
По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2024 г. выручка «Абрау-дюрсо» выросла на 26%, достигнув максимальных для компании 15,8 млрд руб. Годом ранее этот показатель составлял 12,5 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Чистая прибыль увеличилась на 43% до 1,8 млрд руб. (по сравнению с 1,3 млрд руб. в 2023 г.). Показатель EBITDA продемонстрировал еще более значительный рост – на 51%, достигнув рекордного уровня в 4,3 млрд руб. По итогам года общий объем продаж компании составил рекордные 66,862 млн бутылок, что на 18% превышает показатель годом ранее.
ПАО «Абрау-Дюрсо» – один из крупнейших в России производителей игристых вин. Группа также выпускает тихие вина, сидр, крепкие алкогольные напитки, безалкогольные газированные напитки и артезианскую воду. На конец 2023 г. ей принадлежало 6700 га виноградников в Краснодарском крае.