Операторы пяти стран разработали схему поставок американского СПГ на Украину
Операторы газотранспортных систем Bulgartransgaz EAD (Болгария), DESFA SA (Греция), Transgaz SA (Румыния), VestMoldTransgaz SRL (Молдавия) и Gas TSO (Украина) разработали схему поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) из Греции на Украину по Трансбалканскому коридору. Об этом сообщил румынский оператор Transgaz.
Компании предложили маршрутный пакетный продукт для поставок природного газа на период с июня по октябрь 2025 г., говорится в сообщении. Стороны также договорились о едином тарифе на транзит газа со скидкой 25%, для украинского оператора скидка составит 46%.
Газ будет поступать из Греции на Украину по трансбалканскому маршруту, через соединения Сидирокастрон – Кулата, Кардам – Негру – Водэ, Исакча – Орловка, Каушаны – Гребеники.
В Transgaz пояснили, что схема разработана для подготовки Украины к отопительному сезону. Предполагается, что к октябрю Киев закачает в свои подземные хранилища около 5 млрд куб. м СПГ.
30 апреля Братислава добилась возобновления переговоров на уровне Евросоюза о транзите газа через Украину. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар уточнил, что возобновление может зависеть от дальнейшего продвижения мирных переговоров.