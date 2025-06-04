Bloomberg: Китай ведет переговоры о заказе сотен самолетов Airbus

13 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Китай отменил запрет авиакомпаниям на прием поставок самолетов американского Boeing. Собеседники агентства уточнили, что китайские чиновники стали уведомлять местных авиаперевозчиков и органы власти, что поставки можно возобновить. Ранее Boeing оказался в центре торгового конфликта США и Китая. Это привело к тому, что Пекин ввел запрет на поставки самолетов компании.