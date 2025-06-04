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Bloomberg: Китай ведет переговоры о заказе сотен самолетов Airbus

Ведомости

Китай рассматривает возможность заказа сотен самолетов у европейской компании Airbus SE в июле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас идут переговоры, на которых обсуждается объем возможного заказа. 

Один из собеседников агентства рассказал, что потенциальная сделка может затронуть около 300 узко- и широкофюзеляжных самолетов. При этом другой источник говорит, что заказ может варьироваться от 200 до 500 самолетов.

Если договор между Китаем и Airbus будет заключен, это будет самая крупная авиационная сделка для страны, а возможно, и для всего мира, пишет Bloomberg.

При этом, как отмечает агентство, делать выводы об успешности переговоров пока рано. Вероятность заключения сделки и ее полной отмены примерно одинакова.

13 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Китай отменил запрет авиакомпаниям на прием поставок самолетов американского Boeing. Собеседники агентства уточнили, что китайские чиновники стали уведомлять местных авиаперевозчиков и органы власти, что поставки можно возобновить. Ранее Boeing оказался в центре торгового конфликта США и Китая. Это привело к тому, что Пекин ввел запрет на поставки самолетов компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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