Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing

Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения торгового соглашения отношения между США и Китаем кардинально изменились. Он добавил, что, возможно, свяжется с председателем КНР Си Цзиньпином в конце текущей недели. Трамп уточнил, что переговоры в Женеве были дружественными и продуктивными и привели к «отличной сделке».