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Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing

Ведомости

Китай отменил запрет авиакомпаниям на прием поставок самолетов американского Boeing. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что на этой неделе китайские чиновники стали уведомлять местных авиаперевозчиков и органы власти, что поставки можно возобновить. Ранее Boeing оказалась в центре торгового конфликта США и Китая. Это привело к тому, что Пекин ввел запрет на поставки самолетов компании.

12 мая США и Китай по итогам торговой встречи сторон в Женеве договорились о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Новые пошлины должны вступить в силу до 14 мая. После этого стороны создадут механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения торгового соглашения отношения между США и Китаем кардинально изменились. Он добавил, что, возможно, свяжется с председателем КНР Си Цзиньпином в конце текущей недели. Трамп уточнил, что переговоры в Женеве были дружественными и продуктивными и привели к «отличной сделке».

13 мая США изменили тарифы на экспорт китайских товаров со 120% до 54%. Минимальный фиксированный сбор за отправление не изменится и составит $100. Изменения вступят в силу в 0:01 14 мая по местному времени (7:01 мск).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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