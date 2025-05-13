Китай отменил запрет на прием поставок самолетов Boeing
Китай отменил запрет авиакомпаниям на прием поставок самолетов американского Boeing. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что на этой неделе китайские чиновники стали уведомлять местных авиаперевозчиков и органы власти, что поставки можно возобновить. Ранее Boeing оказалась в центре торгового конфликта США и Китая. Это привело к тому, что Пекин ввел запрет на поставки самолетов компании.
12 мая США и Китай по итогам торговой встречи сторон в Женеве договорились о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Новые пошлины должны вступить в силу до 14 мая. После этого стороны создадут механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.
Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения торгового соглашения отношения между США и Китаем кардинально изменились. Он добавил, что, возможно, свяжется с председателем КНР Си Цзиньпином в конце текущей недели. Трамп уточнил, что переговоры в Женеве были дружественными и продуктивными и привели к «отличной сделке».
13 мая США изменили тарифы на экспорт китайских товаров со 120% до 54%. Минимальный фиксированный сбор за отправление не изменится и составит $100. Изменения вступят в силу в 0:01 14 мая по местному времени (7:01 мск).