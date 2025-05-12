Газета
Телеграм
/ Политика

Китай и США договорились снизить взаимные пошлины

США и Китай договорились о перемирии сроком на 90 дней в торговой войне
Ведомости

США и Китай договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней, говорится в совместном заявлении по итогам торговой встречи сторон в Женеве. Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%.

«Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрывать отношения», – заявил министр финансов Скотт Бессент, его цитирует Bloomberg.

Новые пошлины должны вступить в силу до 14 мая, говорится в документе. После этого стороны «создадут механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений». Переговоры пройдут поочередно в Китае и США или в третьей стране по согласованию сторон, уточняется в заявлении.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.

23 апреля Трамп пообещал снизить пошлины для Китая, при этом не отменяя их полностью. Тогда американский президент выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут достичь соглашения по тарифам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных