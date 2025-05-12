Китай и США договорились снизить взаимные пошлины

Китай и США договорились снизить взаимные пошлиныСША и Китай договорились о перемирии сроком на 90 дней в торговой войне
США и Китай договорились снизить взаимные пошлины сроком на 90 дней, говорится в совместном заявлении по итогам торговой встречи сторон в Женеве. Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%. Вашингтон на китайские – со 145 до 30%.
«Мы согласны с тем, что ни одна из сторон не хочет разрывать отношения», – заявил министр финансов Скотт Бессент, его цитирует Bloomberg.
Новые пошлины должны вступить в силу до 14 мая, говорится в документе. После этого стороны «создадут механизм для продолжения обсуждения экономических и торговых отношений». Переговоры пройдут поочередно в Китае и США или в третьей стране по согласованию сторон, уточняется в заявлении.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.
23 апреля Трамп пообещал снизить пошлины для Китая, при этом не отменяя их полностью. Тогда американский президент выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут достичь соглашения по тарифам.