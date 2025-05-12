Трамп заявил о «полной перезагрузке» отношений с Китаем после встречи в Женеве

«Но потребуется время, чтобы оформить все документально. Знаете, это не так просто – все юридически зафиксировать. Но, по моему мнению, хотя некоторые могут не согласиться, это – самое важное, – сказал он. – Повторюсь, самое главное для меня – это открытие рынка. Это было бы потрясающе для нашего бизнеса, если бы мы могли зайти в Китай и конкурировать там. Думаю, это также дало бы Китаю много рабочих мест, а сейчас им, честно говоря, они нужны. И об этом мы говорим – это очень важный момент».