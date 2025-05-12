Трамп заявил о «полной перезагрузке» отношений с Китаем после встречи в Женеве

Трамп заявил о «полной перезагрузке» отношений с Китаем после встречи в ЖеневеОн сообщил о намерении поговорить с председателем КНР в конце недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения торговой сделки отношения между США и Китаем кардинально изменились, и отметил, что, возможно, свяжется с председателем КНР Си Цзиньпином в конце текущей недели.
Трамп отметил, что переговоры с Китаем в Женеве были дружественными и продуктивными, и привели к «отличной сделке».
«Вчера мы достигли полной перезагрузки с Китаем. После продуктивных переговоров в Женеве обе стороны согласились снизить пошлины, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней, пока переговорщики продолжают обсуждать самые крупные структурные вопросы», – сказал Трамп.
Трамп заметил, что это не касается уже действующих пошлин, таких как пошлины на автомобили, сталь, алюминий, или потенциальные пошлины на фармацевтическую продукцию.
«Мы хотим вернуть фармацевтический бизнес в США, и он уже начал возвращаться благодаря пошлинам. Компании не хотят платить 25, 50 или 100%, так что они переносят производство обратно в США», – сказал он.
Трамп сообщил, что сегодня утром разговаривал с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.
«Я думаю, он увеличит свои инвестиции – $500 млрд, он будет строить много заводов Apple в США. Мы с нетерпением этого ждем», – сказал американский президент.
Трамп также считает, что отношения с Китаем сейчас очень хорошие.
«Мы не хотим вредить Китаю. Китай пострадал очень сильно. Заводы закрывались, было много недовольства, и они были очень рады прийти к соглашению с нами. Отношения действительно очень хорошие», – сказал он.
Трамп также рассчитывает поговорить с китайским коллегой в конце недели.
«Я, возможно, поговорю с председателем Си в конце недели», – сказал он.
Трамп напомнил о первоначальной крупной сделке, которую Китай отменил в последний момент.
«Сделка была готова, ее должны были подписать, но они отказались открыть свою страну для торговли с США. Это была самая важная часть соглашения. Тогда я отменил все. Через полгода мы заключили меньшую по объему, но все же большую сделку – на $50 млрд. Китай должен был закупать американскую сельхозпродукцию. Первоначально речь шла о $15 млрд, но я настоял на 50. И они согласились», – сказал он.
Трамп добавил, что при нем Китай соблюдал условия сделки, но при администрации экс-президента Джо Байдена ее выполнение прекратилось.
Трамп подчеркнул, что главное, что сейчас обсуждают две стороны – это открытие китайского рынка, отметив, что Китай согласился на это.
«Но потребуется время, чтобы оформить все документально. Знаете, это не так просто – все юридически зафиксировать. Но, по моему мнению, хотя некоторые могут не согласиться, это – самое важное, – сказал он. – Повторюсь, самое главное для меня – это открытие рынка. Это было бы потрясающе для нашего бизнеса, если бы мы могли зайти в Китай и конкурировать там. Думаю, это также дало бы Китаю много рабочих мест, а сейчас им, честно говоря, они нужны. И об этом мы говорим – это очень важный момент».
Трамп сказал, что если США не добьются открытия китайского рынка, то так тому и быть, однако в таком случае переговоры закончатся на отрицательной ноте. В то же время он подчеркнул, что если договоренность все же будет достигнута, это может стать самым важным достижением. Он отметил, что США открыли свой рынок для Китая, тогда как Китай не сделал того же в ответ: китайские компании свободно выходят на американский рынок, в то время как США сталкиваются с многочисленными ограничениями. По его словам, такая ситуация никогда не имела смысла и является несправедливой.
«Теперь они согласились полностью открыть Китай, и, я думаю, это будет прекрасно – и для них, и для нас. Это послужит укреплению связей и мира», – сказал он.
Трамп также затронул проблему фентанила – синтетического наркотика, в нелегальных поставках которого Вашингтон обвиняет Пекин.
«Мы взимаем с Китая 20% за то, что они поставляют фентанил в нашу страну. Они пообещали прекратить. Это важно для меня, ведь все в этом зале знают кого-то, кто умер от фентанила. Если они прекратят, они будут вознаграждены снижением пошлин. Фентанил приходит из Китая, в основном через южную границу, немного – через северную, из Канады», – сказал он.
Трамп также заявил в ходе своего общения с журналистами, что не намерен восстанавливать тариф в размере 145% на китайские товары, если Вашингтон и Пекин не достигнут торгового соглашения в течение следующих 90 дней, но предупредил, что тариф все же будет «значительно» выше 10%.
В то же время Трамп уверен, что Вашингтон и Китай смогут заключить торговое соглашение.
Торговые отношения с ЕС
Трамп заявил, что во многих отношениях Европейский союз гораздо сложнее в торговых переговорах, чем Китай.
«Европейский союз во многих отношениях хуже Китая, и мы только начали с ними работать, – сказал он. – «Они сильно уступят. Смотрите сами. Все козыри у нас».
Трамп отметил, что ЕС относится к США «очень несправедливо».
«Они продают нам 13 млн автомобилей. Мы не продаем им ни одного, – объяснил он. – Они поставляют нам свою сельхозпродукцию. Мы им почти ничего не продаем. Они не берут наши товары. Это дает нам все козыри, и это очень несправедливо, так что им придется больше платить за здравоохранение, а нам – меньше».
17 апреля Трамп заявил, что уверен в достижении торгового соглашения между США и ЕС, подчеркнув, что рассчитывает на «справедливое» соглашение. Тогда он также отметил, что он уверен в перспективах заключения выгодного торгового соглашения с Китаем.
Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин. Позднее Евросоюз отложил контрмеры против тарифов США на 90 дней в связи с решением американского президента приостановить взаимные пошлины.