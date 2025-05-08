Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Великобританией
США заключили торговую сделку с Великобританией. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По мнению главы США, заключение соглашения укрепит безопасность обеих стран за счет создания зоны торговли алюминием и сталью, а также фармацевтической цепочки поставок. Он написал, что в рамках этой сделки Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10%-х пошлин, а также $5 млрд новых экспортных возможностей для американских производителей.
В конце марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с Трампом по вопросу экономической сделки. «Великобритания работает с Соединенными Штатами над соглашением об экономическом процветании, опираясь на нашу общую силу приверженности экономической безопасности», – сказал тогда представитель премьера.
3 февраля Трамп анонсировал обязательное введение пошлин в отношении ЕС, заявив, что в США наблюдается дефицит более $300 млрд. Он обвинил Великобританию и ЕС в том, что страны ничего не берут у США, в то время как Штаты «берут от этих стран все». Американский лидер добавил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо.