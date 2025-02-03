Трамп: в отношении ЕС будут обязательно введены пошлины
Пошлины в отношении Европейского союза (ЕС) обязательно будут введены, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде, сообщает Sky News.
Трамп заявил, что в США наблюдается дефицит более $300 млрд. Он обвинил Великобританию и ЕС в том, что страны ничего не берут у США, в то время как Америка «берет от этих стран все». Трамп добавил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо.
«То, что сделал Европейский союз, – это ужасно», – заявил Трамп.
3 февраля лидеры ЕС планируют встретиться для обсуждения того, как вести себя с Трампом после его решения ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станут отношения с США. Участники ЕС опасаются, что страны союза вскоре могут столкнуться с введением пошлин. Планируется обсуждение военных возможностей, которые могут понадобиться странам ЕС в ближайшие годы, и то, как их можно финансировать. Лидеры стран также обсудят активное сотрудничество в рамках совместных проектов.
На минувшей неделе Трамп подписал указ об установлении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Для Китая пошлины составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады достигнут 10%.