Трамп: в отношении ЕС будут обязательно введены пошлины

3 февраля лидеры ЕС планируют встретиться для обсуждения того, как вести себя с Трампом после его решения ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станут отношения с США. Участники ЕС опасаются, что страны союза вскоре могут столкнуться с введением пошлин. Планируется обсуждение военных возможностей, которые могут понадобиться странам ЕС в ближайшие годы, и то, как их можно финансировать. Лидеры стран также обсудят активное сотрудничество в рамках совместных проектов.