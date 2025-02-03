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Трамп: в отношении ЕС будут обязательно введены пошлины

Ведомости

Пошлины в отношении Европейского союза (ЕС) обязательно будут введены, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде, сообщает Sky News.

Трамп заявил, что в США наблюдается дефицит более $300 млрд. Он обвинил Великобританию и ЕС в том, что страны ничего не берут у США, в то время как Америка «берет от этих стран все». Трамп добавил, что Великобритания перешла черту, но это решаемо.

«То, что сделал Европейский союз, – это ужасно», – заявил Трамп.

3 февраля лидеры ЕС планируют встретиться для обсуждения того, как вести себя с Трампом после его решения ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станут отношения с США. Участники ЕС опасаются, что страны союза вскоре могут столкнуться с введением пошлин. Планируется обсуждение военных возможностей, которые могут понадобиться странам ЕС в ближайшие годы, и то, как их можно финансировать. Лидеры стран также обсудят активное сотрудничество в рамках совместных проектов.

На минувшей неделе Трамп подписал указ об установлении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Для Китая пошлины составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады достигнут 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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