Лидеры ЕС встретятся для обсуждения отношений с Трампом
Лидеры Европейского союза (ЕС) планируют встретиться для обсуждения того, как вести себя с президентом США Дональдом Трампом после его решения ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщает Reuters.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что собрание не является официальным саммитом, разговор будет нацелен на открытое обсуждение без принятия каких-либо решений. 3 февраля лидеры ЕС встретятся в королевском дворце в Брюсселе. Собравшиеся пообедают с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поужинают с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную оборону», – написал Кошта в письме лидерам стран ЕС.
Ожидается, что одной из ключевых тем обсуждения станут отношения с США. Участники ЕС опасаются, что страны союза вскоре могут столкнуться с введением пошлин. Планируется обсуждение военных возможностей, которые могут понадобиться странам ЕС в ближайшие годы, и то, как их можно финансировать. Лидеры стран также обсудят активное сотрудничество в рамках совместных проектов.
На минувшей неделе Трамп подписал указ об установлении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Для Китая пошлины составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады достигнут 10%.