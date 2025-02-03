WSJ: пошлины Трампа уже навредили гражданам США
Граждане США начали «ощущать боль» еще до вступления в силу тарифов президента Дональда Трампа на товары из Мексики и Канады. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Издание напомнило, что 2 февраля американский лидер согласился с тем, что новые масштабные тарифы могут причинить жителям Штатов «некоторую боль», но в итоге нововведения приведут к новому «золотому веку».
«С его стороны было мило пообещать светлое будущее, потому что боль уже ощущается, а тарифы вступят в силу только во вторник», – говорится в материале.
Утром 2 февраля Трамп написал в соцсети Truth Social: «Будет ли какая-то боль? Да, возможно (а возможно, и нет!). Но мы сделаем Америку снова великой, и это будет стоить той цены, которую придется заплатить». Президент США также раскритиковал WSJ после того, как издание назвало его 25-процентные пошлины на товары соседних стран «самой глупой торговой войной в истории».
На минувшей неделе Трамп подписал указ об установлении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Для Китая пошлины составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады достигнут 10%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что страна введет ответные пошлины в 25% на ряд товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд). 2 февраля Трамп снова призвал Канаду войти в состав США, пообещав низкие налоги, военную защиту и избавление от торговых пошлин.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что велела министру экономики страны реализовать уже обдуманный «план Б», предусматривающий ответные тарифы в отношении США. Предполагается, что они будут колебаться в диапазоне от 5 до 20% и затронут свинину, сыр, сталь, алюминий. В свою очередь, министерство коммерции КНР пригрозило обратиться с иском в ВТО.