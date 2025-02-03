WSJ: пошлины Трампа уже навредили гражданам США

На минувшей неделе Трамп подписал указ об установлении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Для Китая пошлины составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады достигнут 10%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что страна введет ответные пошлины в 25% на ряд товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд). 2 февраля Трамп снова призвал Канаду войти в состав США, пообещав низкие налоги, военную защиту и избавление от торговых пошлин.