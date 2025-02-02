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Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США ради сохранения «субсидий»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп снова призвал Канаду войти в состав Америки, пообещав в этом случае низкие налоги, военную защиту и избавление от торговых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Политик отметил, что Соединенные Штаты платят «сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду», но на это нет причин. 

«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченная энергия, мы должны производить собственные автомобили и имеем больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», – заявил Трамп, добавив, что без «огромной субсидии» Канада перестанет существовать как «жизнеспособная страна».

Поэтому, считает президент, Канада должна стать «заветным» 51-м штатом США. «Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады – и никаких тарифов!», – добавил политик.

Трамп в декабре прошлого года уже говорил, что граждане Канады смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы страна стала 51-м американским штатом. Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр тогда охарактеризовал слова Трампа как очередную шутку, подчеркнув, что «Канада является суверенном государством».

Президент США на этой неделе подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет ответные 25%-ные пошлины на ряд товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд), передавало Reuters. Пошлины на $20,6 млрд вступят в силу со 2 февраля, остальные – через три недели. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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