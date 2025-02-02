Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США ради сохранения «субсидий»

Президент США на этой неделе подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет ответные 25%-ные пошлины на ряд товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд), передавало Reuters. Пошлины на $20,6 млрд вступят в силу со 2 февраля, остальные – через три недели.