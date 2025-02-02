Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США ради сохранения «субсидий»
Президент США Дональд Трамп снова призвал Канаду войти в состав Америки, пообещав в этом случае низкие налоги, военную защиту и избавление от торговых пошлин. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Политик отметил, что Соединенные Штаты платят «сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду», но на это нет причин.
«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченная энергия, мы должны производить собственные автомобили и имеем больше древесины, чем мы когда-либо сможем использовать», – заявил Трамп, добавив, что без «огромной субсидии» Канада перестанет существовать как «жизнеспособная страна».
Поэтому, считает президент, Канада должна стать «заветным» 51-м штатом США. «Намного более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для народа Канады – и никаких тарифов!», – добавил политик.
Трамп в декабре прошлого года уже говорил, что граждане Канады смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы страна стала 51-м американским штатом. Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр тогда охарактеризовал слова Трампа как очередную шутку, подчеркнув, что «Канада является суверенном государством».
Президент США на этой неделе подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет ответные 25%-ные пошлины на ряд товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд), передавало Reuters. Пошлины на $20,6 млрд вступят в силу со 2 февраля, остальные – через три недели.