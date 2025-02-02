Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

В 2023 г. Канада экспортировала в США товаров и услуг на сумму около $378 млрд, что превышает три четверти от общего объема экспорта, отмечает Reuters. На долю энергетики приходилось 30%, а на долю обрабатывающей промышленности – около 15% экспорта к югу от границы. На экспорт в США приходится примерно 17,8% ВВП Канады, а на работающих на него предприятиях трудятся около 2,4 млн человек.