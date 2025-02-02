Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и КитаяОттава введет ответные тарифы на $107 млрд, а Пекин подаст иск в ВТО
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Трамп предпринимает смелые действия, чтобы заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания прекратить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков в нашу страну», – говорится в сообщении.
Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%.
В Белом доме добавили, что на долю торговли приходится 67% ВВП Канады, 73% ВВП Мексики и 37% ВВП Китая, но на нее приходится всего 24% ВВП США. При этом в 2023 г. дефицит торгового баланса США по товарам был самым большим в мире и превысил $1 трлн.
Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет ответные 25%-ные пошлины на ряд товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд)., передает Reuters. Пошлины на $20,6 млрд вступят в силу со 2 февраля, остальные – через три недели. Пошлины затронут импорт американского пива, вина и бурбона, а также фруктов и соков, в том числе апельсинового из родного штата Трампа Флориды, одежды, спортивных товаров и бытовой техники. Действия Трампа будут иметь реальные последствия для американского народа, подчеркнул Трюдо.
В 2023 г. Канада экспортировала в США товаров и услуг на сумму около $378 млрд, что превышает три четверти от общего объема экспорта, отмечает Reuters. На долю энергетики приходилось 30%, а на долю обрабатывающей промышленности – около 15% экспорта к югу от границы. На экспорт в США приходится примерно 17,8% ВВП Канады, а на работающих на него предприятиях трудятся около 2,4 млн человек.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в свою очередь отвергла на своей странице в X обвинения США в связях правительства с наркокартелями и призвала решать проблемы путем диалога, а не введения тарифов.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работали, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», – заявила она.
Принять «ответные контрмеры» пообещал и Пекин, объявив о намерении также подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО), передает South China Morning Post со ссылкой на китайское министерство торговли. Решение Трампа там сочли деструктивным для «нормального китайско-американское экономического и торгового сотрудничества», а также нарушением правил ВТО.
«Мы призываем США придерживаться объективного и рационального подхода к своим внутренним проблемам, таким как распространение фентанила, вместо того чтобы прибегать к тарифным угрозам в отношении других стран», – заявили в министерстве.
На Канаду, Китай и Мексику приходилась треть всех импортируемых США товаров и услуг совокупным объемом почти в $1,5 трлн в 2023 г. При этом с Канадой и Мексикой у США действовал режим свободной торговли USMCA. Это соглашение было подписано в первый срок Трампа и пришло на смену, как он считал, невыгодному для его страны предыдущему соглашению – NAFTA.
1 февраля Трамп также анонсировал введение пошлин на товары из стран Евросоюза, поскольку ЕС «ужасно обошелся» с США. В декабре Трамп указывал, что недоволен недостаточными закупками европейскими странами нефти и газа из США. Тогда агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС.