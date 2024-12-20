Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп пригрозил ЕС введением пошлин за недостаточные закупки энергоресурсов

Ведомости

Вашингтон собирается ввести пошлины в случае, если Евросоюз не увеличит закупки нефти и газа из США. Об этом сообщил избранный американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить огромный дефицит в отношениях с Соединенными Штатами за счет масштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае будут введены пошлины», – уточнил Трамп.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС. По статистике, доля поставок российского газа в европейские страны составляла 19% за январь – март после 15% за аналогичный период 2023 г. Вместе с тем, согласно данным аналитического центра Bruegel, импорт топлива из России на конец прошлого года составлял порядка $1 млрд в месяц после $16 млрд в месяц в начале 2022 г.

В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Украинские власти неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом», действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных