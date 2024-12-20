Трамп пригрозил ЕС введением пошлин за недостаточные закупки энергоресурсов

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС. По статистике, доля поставок российского газа в европейские страны составляла 19% за январь – март после 15% за аналогичный период 2023 г. Вместе с тем, согласно данным аналитического центра Bruegel, импорт топлива из России на конец прошлого года составлял порядка $1 млрд в месяц после $16 млрд в месяц в начале 2022 г.