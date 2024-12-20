Трамп пригрозил ЕС введением пошлин за недостаточные закупки энергоресурсов
Вашингтон собирается ввести пошлины в случае, если Евросоюз не увеличит закупки нефти и газа из США. Об этом сообщил избранный американский президент Дональд Трамп в Truth Social.
«Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить огромный дефицит в отношениях с Соединенными Штатами за счет масштабных закупок нашей нефти и газа. В противном случае будут введены пошлины», – уточнил Трамп.
18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС. По статистике, доля поставок российского газа в европейские страны составляла 19% за январь – март после 15% за аналогичный период 2023 г. Вместе с тем, согласно данным аналитического центра Bruegel, импорт топлива из России на конец прошлого года составлял порядка $1 млрд в месяц после $16 млрд в месяц в начале 2022 г.
В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Украинские власти неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом», действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.