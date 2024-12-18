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Bloomberg: Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в Европу

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Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС, а в I квартале 2024 г. доля российских поставок увеличилась. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

Согласно статистике, доля поставок газа РФ в европейские стран составляла 19% за январь – март после 15% за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, по данным аналитического центра Bruegel, импорт российского топлива на конец 2023 г. составлял около $1 млрд в месяц после $16 млрд в месяц в начале 2022 г.

Самым крупным поставщиком газа в ЕС с 2022 г. является Норвегия – в III квартале 2022 г. доля страны от всех поставок составляла 30% после 25% во II квартале (апрель – июнь). Впоследствии доля Норвегии увеличилась до 34% (по данным ЕК на I квартал 2024 г.).

В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Украинские власти неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом», действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. Кроме того, Вашингтон 21 ноября ввел блокирующие санкции против Газпромбанка. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта.

От поставок российского газа больше всего зависят страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Это отмечается и в материале Bloomberg, где среди крупнейших покупателей упоминаются Австрия, Словакия и Венгрия. 13 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что законное решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США против Газпромбанка было найдено, сейчас решаются юридические детали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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