Bloomberg: Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в Европу
Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС, а в I квартале 2024 г. доля российских поставок увеличилась. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).
Согласно статистике, доля поставок газа РФ в европейские стран составляла 19% за январь – март после 15% за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, по данным аналитического центра Bruegel, импорт российского топлива на конец 2023 г. составлял около $1 млрд в месяц после $16 млрд в месяц в начале 2022 г.
Самым крупным поставщиком газа в ЕС с 2022 г. является Норвегия – в III квартале 2022 г. доля страны от всех поставок составляла 30% после 25% во II квартале (апрель – июнь). Впоследствии доля Норвегии увеличилась до 34% (по данным ЕК на I квартал 2024 г.).
В начале 2025 г. ожидается прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Украинские власти неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите газа с «Газпромом», действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. Кроме того, Вашингтон 21 ноября ввел блокирующие санкции против Газпромбанка. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключение нового контракта.
От поставок российского газа больше всего зависят страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Это отмечается и в материале Bloomberg, где среди крупнейших покупателей упоминаются Австрия, Словакия и Венгрия. 13 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что законное решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США против Газпромбанка было найдено, сейчас решаются юридические детали.