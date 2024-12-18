Bloomberg: Россия остается одним из крупнейших поставщиков газа в Европу

От поставок российского газа больше всего зависят страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Это отмечается и в материале Bloomberg, где среди крупнейших покупателей упоминаются Австрия, Словакия и Венгрия. 13 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что законное решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США против Газпромбанка было найдено, сейчас решаются юридические детали.