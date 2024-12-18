Трамп: Канада в качестве американского штата сэкономит на налогах и обороне

26 ноября «Ведомости» писали о телефонном звонке премьер-министра Канады Джастина Трюдо Дональду Трампу после угроз нового американского лидера повысить пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая. Трамп 25 ноября сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.