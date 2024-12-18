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Трамп: Канада в качестве американского штата сэкономит на налогах и обороне

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Канады смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы страна стала 51-м американским штатом, об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млн в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!» – подчеркнул будущий глава государства.

Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр охарактеризовал слова Трампа как очередную шутку, подчеркнув, что «Канада является суверенном государством».

26 ноября «Ведомости» писали о телефонном звонке премьер-министра Канады Джастина Трюдо Дональду Трампу после угроз нового американского лидера повысить пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая. Трамп 25 ноября сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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