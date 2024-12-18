Трамп: Канада в качестве американского штата сэкономит на налогах и обороне
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Канады смогли бы значительно сэкономить на налогах и обороне, если бы страна стала 51-м американским штатом, об этом политик написал в соцсети Truth Social.
«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млн в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!» – подчеркнул будущий глава государства.
Министр национальной обороны Канады Уильям Блэр охарактеризовал слова Трампа как очередную шутку, подчеркнув, что «Канада является суверенном государством».
26 ноября «Ведомости» писали о телефонном звонке премьер-министра Канады Джастина Трюдо Дональду Трампу после угроз нового американского лидера повысить пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая. Трамп 25 ноября сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.