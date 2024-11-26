Трюдо позвонил Трампу после угрозы повышенных пошлин для Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо позвонил Дональду Трампу через два часа после того, как избранный президент США пригрозил повышением пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая. Об этом пишет New York Times со ссылкой на канадский источник.
По словам чиновника, разговор был конструктивным и был посвящен торговле и безопасности на границе.
Канадские и китайские официальные лица выступили в защиту своих усилий по борьбе с фентанилом и подчеркнули взаимную выгоду от торговли с Соединенными Штатами.
В своем заявлении правительство Канады постаралось акцентировать внимание на глубоких, неразрывных связях между двумя экономиками.
«Канада играет важную роль в обеспечении внутренних энергетических потребностей США, и в прошлом году 60% импортируемой в США сырой нефти поступало из Канады», – говорится в заявлении, опубликованном Трюдо, министром финансов Христей Фриланд и министром общественной безопасности Домиником Лебланком.
Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъю заявил, что «идея о том, что Китай сознательно допускает попадание прекурсоров фентанила в Соединенные Штаты, полностью противоречит фактам и реальности».
«Китай считает, что экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам», – добавил он.
Мексиканские власти ранее давали понять, что готовы ответить собственными ответными тарифами, уточняет издание.
Трамп вечером 25 ноября в собственной соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.