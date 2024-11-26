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Трюдо позвонил Трампу после угрозы повышенных пошлин для Канады

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо позвонил Дональду Трампу через два часа после того, как избранный президент США пригрозил повышением пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая. Об этом пишет New York Times со ссылкой на канадский источник.

По словам чиновника, разговор был конструктивным и был посвящен торговле и безопасности на границе.

Канадские и китайские официальные лица выступили в защиту своих усилий по борьбе с фентанилом и подчеркнули взаимную выгоду от торговли с Соединенными Штатами.

В своем заявлении правительство Канады постаралось акцентировать внимание на глубоких, неразрывных связях между двумя экономиками.

«Канада играет важную роль в обеспечении внутренних энергетических потребностей США, и в прошлом году 60% импортируемой в США сырой нефти поступало из Канады», – говорится в заявлении, опубликованном Трюдо, министром финансов Христей Фриланд и министром общественной безопасности Домиником Лебланком. 

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъю заявил, что «идея о том, что Китай сознательно допускает попадание прекурсоров фентанила в Соединенные Штаты, полностью противоречит фактам и реальности».

«Китай считает, что экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам», – добавил он.

Мексиканские власти ранее давали понять, что готовы ответить собственными ответными тарифами, уточняет издание.

Трамп вечером 25 ноября в собственной соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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