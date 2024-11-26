Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая
Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social.
Трамп пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.
«И Мексика, и Канада обладают абсолютным правом и властью, чтобы легко решить эту давно назревшую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались этой властью, и пока они этого не сделают, им придется заплатить очень большую цену», – подчеркнул Трамп.
По словам избранного американского президента, он много раз обсуждал проблему наркотиков с китайской стороной, но к каким-либо результатам это не привело.
«Представители Китая сказали мне, что они введут максимальное наказание – смертную казнь – для всех наркоторговцев, пойманных на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили своего обещания, и наркотики вливаются в нашу страну, в основном через Мексику, на невиданном ранее уровне», – добавил Трамп.
Проблема нелегальных мигрантов была «краеугольным камнем» предвыборной кампании Трампа – он неоднократно обещал депортировать миллионы нелегалов. 11 ноября он назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ. 18 ноября Трамп подтвердил, что он готов ввести режим чрезвычайной ситуации в стране для депортации нелегальных мигрантов.