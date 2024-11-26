Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая

«Представители Китая сказали мне, что они введут максимальное наказание – смертную казнь – для всех наркоторговцев, пойманных на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили своего обещания, и наркотики вливаются в нашу страну, в основном через Мексику, на невиданном ранее уровне», – добавил Трамп.