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Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая

Ведомости

Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Трамп пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.

«И Мексика, и Канада обладают абсолютным правом и властью, чтобы легко решить эту давно назревшую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались этой властью, и пока они этого не сделают, им придется заплатить очень большую цену», – подчеркнул Трамп.

По словам избранного американского президента, он много раз обсуждал проблему наркотиков с китайской стороной, но к каким-либо результатам это не привело.

«Представители Китая сказали мне, что они введут максимальное наказание – смертную казнь – для всех наркоторговцев, пойманных на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили своего обещания, и наркотики вливаются в нашу страну, в основном через Мексику, на невиданном ранее уровне», – добавил Трамп.

Проблема нелегальных мигрантов была «краеугольным камнем» предвыборной кампании Трампа – он неоднократно обещал депортировать миллионы нелегалов. 11 ноября он назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции Томаса Хомана главой ведомства по вопросам иммиграции и защите государственных границ. 18 ноября Трамп подтвердил, что он готов ввести режим чрезвычайной ситуации в стране для депортации нелегальных мигрантов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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