Трамп и Стармер обсудили экономическую сделку США и Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по вопросу экономической сделки, сообщил представитель британского премьера.
«Великобритания работает с Соединенными Штатами над соглашением об экономическом процветании, опираясь на нашу общую силу приверженности экономической безопасности», – сказал представитель премьера (цитата по The Guardian).
После избрания Трампа в ноябре 2024 г. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары. Это может произойти в рамках экономической сделки между двумя странами.
13 января The Telegraph со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group писала, что введение пошлин на импорт в США может нанести ущерб промышленности Великобритании в размере $3 млрд в год.
Daily Mail со ссылкой на источник писала 20 марта, что британский король Карл III может предложить Трампу сделать США ассоциированным членом Содружества наций в качестве символа тесных отношений Лондона и Вашингтона. Трамп положительно оценил эту идею.