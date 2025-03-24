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Трамп и Стармер обсудили экономическую сделку США и Великобритании

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по вопросу экономической сделки, сообщил представитель британского премьера.

«Великобритания работает с Соединенными Штатами над соглашением об экономическом процветании, опираясь на нашу общую силу приверженности экономической безопасности», – сказал представитель премьера (цитата по The Guardian).

После избрания Трампа в ноябре 2024 г. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары. Это может произойти в рамках экономической сделки между двумя странами.

13 января The Telegraph со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group писала, что введение пошлин на импорт в США может нанести ущерб промышленности Великобритании в размере $3 млрд в год.

Daily Mail со ссылкой на источник писала 20 марта, что британский король Карл III может предложить Трампу сделать США ассоциированным членом Содружества наций в качестве символа тесных отношений Лондона и Вашингтона. Трамп положительно оценил эту идею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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