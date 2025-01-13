Telegraph: рост пошлин при Трампе может обойтись Великобритании в $3 млрд в год
Введение повышенных пошлин на импорт в США, предложенное избранным президентом Дональдом Трампом, может нанести ущерб промышленности Великобритании в размере $3 млрд в год, сообщает Telegraph со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group.
Предполагаемые пошлины в 20% на импорт в США могут оказать значительное влияние на такие секторы британской экономики, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, фармацевтика и машиностроение, говорится в исследовании. Трамп ранее озвучивал намерения проводить протекционистскую политику, предлагая ввести тарифы в размере 10–20% на импорт, а для товаров китайского происхождения – до 60%. Великобритания даже после выхода из ЕС продолжала применять пошлины на американские товары, введенные Евросоюзом в ответ на тарифы США на европейскую сталь.
В 2022 г. страна приостановила действие этих тарифов, но не отменила их полностью. Несмотря на потенциальные риски, существуют и позитивные сигналы в торговых отношениях между Великобританией и США. По сообщениям Telegraph, Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила о намерении продолжать продвигать идею свободной торговли в диалоге с США и выразила уверенность, что при Трампе существующие торговые потоки между странами сохранятся.
7 января Трамп пообещал ввести «серьезные тарифы» на товары из Канады и Мексики. Говоря о Канаде, он подчеркнул, что страна получает субсидии на сумму около $200 млрд в год и США очень много помогают ей. «У них фактически нет армии. Их армия очень мала, и они полагаются на нашу. Все это нормально, но они должны за это платить. Это очень несправедливо», – сказал он.
Трамп вечером 25 ноября сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.