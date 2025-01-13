Telegraph: рост пошлин при Трампе может обойтись Великобритании в $3 млрд в год

7 января Трамп пообещал ввести «серьезные тарифы» на товары из Канады и Мексики. Говоря о Канаде, он подчеркнул, что страна получает субсидии на сумму около $200 млрд в год и США очень много помогают ей. «У них фактически нет армии. Их армия очень мала, и они полагаются на нашу. Все это нормально, но они должны за это платить. Это очень несправедливо», – сказал он.