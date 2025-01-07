Трамп пообещал ввести «серьезные тарифы» на товары из Канады и Мексики
Избранный президент США Дональд Трамп введет существенные пошлины на импорт из Канады и Мексики. Об этом он заявил в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом, передает корреспондент «Ведомостей».
«Мы введем очень серьезные тарифы на Мексику и Канаду, потому что Канада – это еще один путь, через который проходят наркотики. А объемы наркотиков, которые проходят через эти страны, бьют рекорды, – сказал Трамп. – Так что мы компенсируем это, вводя значительные тарифы на Мексику и Канаду».
Говоря о Канаде, Трамп подчеркнул, что страна получает субсидии на сумму около $200 млрд в год и США очень много помогают ей. «У них фактически нет армии. Их армия очень мала, и они полагаются на нашу. Все это нормально, но они должны за это платить. Это очень несправедливо», – сказал он.
«Они [канадцы] фактически находятся под управлением картелей, и этого нельзя допускать», – добавил избранный американский лидер. Он также заявил, что Мексика должна прекратить позволять миллионам людей пересекать границу с США.
Трамп вечером 25 ноября сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов.