Трамп заявил о своей любви к Карлу III
Президент США Дональд Трамп любит британского короля Карла III. Об этом республиканец заявил, комментируя возможное «тайное предложение» со стороны короля по снятию напряженности между США и Канадой.
Трамп также в своей публикации прикрепил материал The Sun о том, что Карл III может предложить Трампу сделать США ассоциированным членом Содружества наций. По сообщению СМИ, такой шаг будет символом тесных отношений Лондона и Вашингтона.
Американский лидер положительно относится и к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Трамп говорил, что британский премьер проделал очень хорошую работу и что считает его «хорошим человеком», несмотря на то что «он либерал» и его взгляды отличаются от взглядов Трампа.
27 февраля Трамп на встрече со Стармером в Вашингтоне заявил, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. 2 марта The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Стармер в телефонном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с президентом Трампом после перепалки с Трампом.