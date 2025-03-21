Трамп заявил о своей любви к Карлу III

27 февраля Трамп на встрече со Стармером в Вашингтоне заявил, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. 2 марта The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Стармер в телефонном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с президентом Трампом после перепалки с Трампом.