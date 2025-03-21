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Трамп заявил о своей любви к Карлу III

Ведомости

Президент США Дональд Трамп любит британского короля Карла III. Об этом республиканец заявил, комментируя возможное «тайное предложение» со стороны короля по снятию напряженности между США и Канадой.

«Я люблю короля Карла. Как по мне, звучит неплохо» – написал он в Truth Social.

Трамп также в своей публикации прикрепил материал The Sun о том, что Карл III может предложить Трампу сделать США ассоциированным членом Содружества наций. По сообщению СМИ, такой шаг будет символом тесных отношений Лондона и Вашингтона.

Американский лидер положительно относится и к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Трамп говорил, что британский премьер проделал очень хорошую работу и что считает его «хорошим человеком», несмотря на то что «он либерал» и его взгляды отличаются от взглядов Трампа.

27 февраля Трамп на встрече со Стармером в Вашингтоне заявил, что США не придут на помощь Великобритании в случае, если ее войска будут атакованы на территории Украины. 2 марта The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Стармер в телефонном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с президентом Трампом после перепалки с Трампом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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