Ford повышает цены на модели из Мексики из-за пошлин США

Тогда же он приостановил торговые пошлины на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. Тарифы начали действовать с апреля, но не коснулись Мексики. Несмотря на это, производство автомобилей частично зависит от иностранных запчастей.