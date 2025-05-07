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Ford повышает цены на модели из Мексики из-за пошлин США

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Автоконцерн Ford увеличивает цены на произведенные в Мексике модели из-за пошлин США. Об этом пишет Reuters.

Повышение затрагивает три модели Ford – электрический внедорожник Mustang Mach-E, пикапы Maverick и Bronco Sport. Цены вырастут на $2000, сообщает агентство со ссылкой на уведомление Ford, разосланное автодилерам.

Как уточнил представитель Ford, повышение цен коснется автомобилей, выпущенных после 2 мая, которые поступят в дилерские центры в конце июня. Это обосновывается «стандартными» действиями по ценообразованию в середине года, «в сочетании с некоторыми тарифами, с которыми мы сталкиваемся».

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Дополнительные пошлины для Мексики составили 25%. 

Тогда же он приостановил торговые пошлины на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. Тарифы начали действовать с апреля, но не коснулись Мексики. Несмотря на это, производство автомобилей частично зависит от иностранных запчастей.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Ford Motor перестал поставлять ряд моделей своих автомобилей в Китай, чтобы избежать высоких пошлин. При этом поставки двигателей и трансмиссий Ford в Китай продолжились, сообщала газета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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