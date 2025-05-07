Ford повышает цены на модели из Мексики из-за пошлин США
Автоконцерн Ford увеличивает цены на произведенные в Мексике модели из-за пошлин США. Об этом пишет Reuters.
Повышение затрагивает три модели Ford – электрический внедорожник Mustang Mach-E, пикапы Maverick и Bronco Sport. Цены вырастут на $2000, сообщает агентство со ссылкой на уведомление Ford, разосланное автодилерам.
Как уточнил представитель Ford, повышение цен коснется автомобилей, выпущенных после 2 мая, которые поступят в дилерские центры в конце июня. Это обосновывается «стандартными» действиями по ценообразованию в середине года, «в сочетании с некоторыми тарифами, с которыми мы сталкиваемся».
1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Дополнительные пошлины для Мексики составили 25%.
Тогда же он приостановил торговые пошлины на импорт товаров из Мексики на один месяц после разговора с мексиканским президентом Клаудией Шейнбаум. Тарифы начали действовать с апреля, но не коснулись Мексики. Несмотря на это, производство автомобилей частично зависит от иностранных запчастей.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Ford Motor перестал поставлять ряд моделей своих автомобилей в Китай, чтобы избежать высоких пошлин. При этом поставки двигателей и трансмиссий Ford в Китай продолжились, сообщала газета.