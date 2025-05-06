Дональд Трамп приказал ввести 100%-ные пошлины на снятые за рубежом фильмы

Дональд Трамп приказал ввести 100%-ные пошлины на снятые за рубежом фильмыУ этих планов есть как экономическое, так и идеологическое обоснование
Министерство торговли и торговый представитель США должны учредить 100%-ные пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом. Об этом 5 мая в своей соцсети Truth Social (TS) сообщил президент США Дональд Трамп. «Киноиндустрия в США стремительно умирает. Другие страны предлагают всевозможные стимулы для переманивания наших производителей и студий <...> Это совместные действия других стран, а значит, угроза национальной безопасности <...> мы хотим фильмы, сделанные в Америке!» – подчеркнул он. Ответ главы ведомства Говарда Латника не заставил себя долго ждать. «Уже работаем над этим», – написал он на своей странице в X (экс-Twitter).
Как сообщили агентство Reuters и журнал Time, пока не известно, каким образом будут применяться пошлины. Например, не ясно, коснутся ли эти меры фильмов, снятых в других странах и доработанных в США. Нет точной информации и о том, распространяются ли слова Трампа на иностранные сериалы, доступные на таких стриминговых платформах, как Netflix или HBO, и введут ли пошлины на американские фильмы, снимаемые за границей. Трамп дословно обещает ввести пошлины «на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые произведены за рубежом».
Reuters уточнило, что пока на угрозы Трампа ответили только Новая Зеландия и Австралия, где снимаются некоторые американские фильмы. Власти обеих стран пообещали защищать свою киноиндустрию.
По словам киноэкспертов, расспрошенных Time, несмотря на наличие у американской киноиндустрии конкретных сложностей, меры Трампа могут не только оказаться для нее бесполезными, но и навредить ей. Как альтернативу они предлагают Трампу не вводить пошлины на зарубежные фильмы, а создать стимулы для американского производителя, например налоговые льготы за производство фильмов или сериалов в США.
По данным компании ProdPro, c 2021 по 2024 г. объем кинопроизводства увеличился в 14 штатах. Наибольший прирост был в Кентукки – 1203%, а самый глубокий спад зарегистрирован в Мэриленде – 95,4%. Что касается Калифорнии, где расположен Голливуд, то спад объемов кинопроизводства за указанный период составил 27,9%. Согласно информации этой же фирмы, производство более половины фильмов и ТВ-проектов с бюджетом выше $40 млн было перенесено за пределы США.
В январе Трамп назначил известных актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта (отец Анджелины Джоли) своими спецпосланниками в Голливуде. Согласно тогдашней публикации политика в TS, они должны были сделать «Голливуд больше, лучше и сильнее, чем когда-либо». Трамп заявлял, что эти люди должны были стать его «глазами и ушами» и что он будет следовать их рекомендациям. По данным Bloomberg, Войт провел выходные во флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго и рекомендовал учреждение федеральных стимулов для кинопроизводителей. В агентстве предполагают, что именно этот разговор мог подтолкнуть Трампа к анонсированию пошлин на фильмы.
Трамп не только инициировал культурную войну против оппонентов внутри страны, но и проецирует ее на глобальный уровень, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, с экономической точки зрения целесообразность поддержки американской киноиндустрии вряд ли имеет смысл, поскольку она занимает лидирующие позиции по кассовым сборам и популярности.
Если пошлинами будет облагаться исключительно контент, который произведен без участия голливудских студий, то очевидным образом они ударят в первую очередь по импорту в США японского аниме и индийского кино, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Проекты из этих сегментов регулярно выходят в американский кинопрокат и, как правило, пользуются стабильным спросом со стороны аудитории, продолжает он: «Но в случае введения пошлин совершенно не ясно, останется ли выпуск такого контента в американский кинопрокат рентабельным».
Также на текущий момент заявление Трампа не дает понимания, планируется ли облагать пошлинами только фильмы, которые выходят в кинопрокат, или еще и те проекты, которые выпускаются на стриминговых платформах, добавляет главный редактор отраслевого портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов.
Для российских кинопроизводителей введение пошлин мало что изменит, поскольку с 2022 г. фильмы из нашей страны очень редко попадают в американский прокат и, если и попадают, показывают крайне скромные сборы, говорит Острый. В 2024 г. в США вышел фильм «Сто лет тому вперед» (производители – «Водород» и Art Pictures), который заработал в этой стране лишь $11 560 (942 000 руб.; здесь и далее – по актуальному курсу ЦБ). По итогам 2024 г. США не вошли даже в топ-10 стран – импортеров российского кино, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». В совокупности сборы российских фильмов и мультфильмов за рубежом за указанный период составили $16,6 млн (1,35 млрд руб.), указано там же. Ключевыми рынками для экспорта кино из нашей страны стали Китай ($1,8 млн, или 146,7 млн руб.), Мексика ($1,3 млн, или 106 млн руб.) и Бразилия ($1,17 млн, или 95,3 млн руб.). На рубеже 2024–2025 гг. в американском прокате был также представлен «Домовенок Кузя» (Кинокомпания братьев Андреасян): его сборы – $25 585 (2 млн руб.), говорит Острый.
Американский рынок для российского кино сейчас действительно не является приоритетным, согласен и Просянов: «Основной упор при экспорте отечественной кинопродукции идет на дружественные страны».