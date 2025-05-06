Дональд Трамп приказал ввести 100%-ные пошлины на снятые за рубежом фильмы

Для российских кинопроизводителей введение пошлин мало что изменит, поскольку с 2022 г. фильмы из нашей страны очень редко попадают в американский прокат и, если и попадают, показывают крайне скромные сборы, говорит Острый. В 2024 г. в США вышел фильм «Сто лет тому вперед» (производители – «Водород» и Art Pictures), который заработал в этой стране лишь $11 560 (942 000 руб.; здесь и далее – по актуальному курсу ЦБ). По итогам 2024 г. США не вошли даже в топ-10 стран – импортеров российского кино, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». В совокупности сборы российских фильмов и мультфильмов за рубежом за указанный период составили $16,6 млн (1,35 млрд руб.), указано там же. Ключевыми рынками для экспорта кино из нашей страны стали Китай ($1,8 млн, или 146,7 млн руб.), Мексика ($1,3 млн, или 106 млн руб.) и Бразилия ($1,17 млн, или 95,3 млн руб.). На рубеже 2024–2025 гг. в американском прокате был также представлен «Домовенок Кузя» (Кинокомпания братьев Андреасян): его сборы – $25 585 (2 млн руб.), говорит Острый.