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/ Авто

WSJ: Ford перестал поставлять в Китай дорогие модели машин из-за тарифов

Ведомости

Американский автопроизводитель Ford Motor перестал поставлять ряд моделей своих автомобилей в Китай, чтобы избежать высоких пошлин. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, Ford на этой неделе приостановил поставки в Китай пикапов F-150 Raptor, спортивных купе Mustang и внедорожников Bronco. Кроме того, остановились поставки внедорожника Navigator компании Lincoln, которая принадлежит Ford. Пошлины Китая на указанные автомобили за последнее время выросли до 150%, отмечает издание. В 2024 г. компания поставила в КНР около 5500 машин перечисленных моделей.

При этом поставки двигателей и трансмиссий Ford в Китай пока продолжаются.

Торговая война между США и Китаем продолжает обостряться. 2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. КНР анонсировала ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на американский импорт. После повышения тарифов со стороны США до 104% Китай нарастил свои пошлины на американские товары до 84%. Затем Трамп поднял ставки до 125%, а позже – до 145%. 11 апреля Китай ввел ответные тарифы на уровне 125%.

18 апреля Financial Times сообщила, что Китай полностью прекратил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне обострения торговых противоречий между государствами. Последняя партия американского СПГ поступила в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля.

16 апреля генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала допустила, что торговля между США и Китаем может сократиться на 81%. В случае полномасштабного возобновления американских заградительных мер, включая отмену льготных тарифов на импорт бытовой электроники, падение может достичь 91%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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