WSJ: Ford перестал поставлять в Китай дорогие модели машин из-за тарифов
Американский автопроизводитель Ford Motor перестал поставлять ряд моделей своих автомобилей в Китай, чтобы избежать высоких пошлин. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, Ford на этой неделе приостановил поставки в Китай пикапов F-150 Raptor, спортивных купе Mustang и внедорожников Bronco. Кроме того, остановились поставки внедорожника Navigator компании Lincoln, которая принадлежит Ford. Пошлины Китая на указанные автомобили за последнее время выросли до 150%, отмечает издание. В 2024 г. компания поставила в КНР около 5500 машин перечисленных моделей.
При этом поставки двигателей и трансмиссий Ford в Китай пока продолжаются.
Торговая война между США и Китаем продолжает обостряться. 2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. КНР анонсировала ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на американский импорт. После повышения тарифов со стороны США до 104% Китай нарастил свои пошлины на американские товары до 84%. Затем Трамп поднял ставки до 125%, а позже – до 145%. 11 апреля Китай ввел ответные тарифы на уровне 125%.
18 апреля Financial Times сообщила, что Китай полностью прекратил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне обострения торговых противоречий между государствами. Последняя партия американского СПГ поступила в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля.
16 апреля генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала допустила, что торговля между США и Китаем может сократиться на 81%. В случае полномасштабного возобновления американских заградительных мер, включая отмену льготных тарифов на импорт бытовой электроники, падение может достичь 91%.