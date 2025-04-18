WSJ: Ford перестал поставлять в Китай дорогие модели машин из-за тарифов

Торговая война между США и Китаем продолжает обостряться. 2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. КНР анонсировала ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на американский импорт. После повышения тарифов со стороны США до 104% Китай нарастил свои пошлины на американские товары до 84%. Затем Трамп поднял ставки до 125%, а позже – до 145%. 11 апреля Китай ввел ответные тарифы на уровне 125%.