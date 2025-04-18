FT: Китай полностью прекратил импорт СПГ из США
Китай полностью прекратил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне обострения торговых противоречий между странами. Об этом сообщает газета Financial Times.
По данным издания, последняя партия американского СПГ была доставлена в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля, после чего новых поставок зафиксировано не было. Более того, один из танкеров с американским газом был перенаправлен в Бангладеш, так и не достигнув Китая из-за введения повышенных пошлин.
«С повышением тарифов до уровня фактического эмбарго мы наблюдаем перераспределение глобальных потоков СПГ», – заявил FT аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз.
По его оценкам, совокупный спрос на СПГ в Азии может снизиться на 5–10 млн т, что окажет умеренное давление на цены газа в Европе.
Несмотря на наличие 13 долгосрочных контрактов китайских компаний на поставку СПГ с американских терминалов, действующих до 2049 г., эксперты считают перспективы дальнейших поставок крайне неопределенными.
18 апреля сообщалось, что торговля между США и Китаем может сократиться на 81%. В случае полномасштабного возобновления американских заградительных мер, включая отмену льготных тарифов на импорт бытовой электроники, это падение может достичь 91%.