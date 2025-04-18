FT: Китай полностью прекратил импорт СПГ из США

По данным издания, последняя партия американского СПГ была доставлена в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля, после чего новых поставок зафиксировано не было. Более того, один из танкеров с американским газом был перенаправлен в Бангладеш, так и не достигнув Китая из-за введения повышенных пошлин.