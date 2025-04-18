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/ Политика

FT: Китай полностью прекратил импорт СПГ из США

Ведомости

Китай полностью прекратил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США на фоне обострения торговых противоречий между странами. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, последняя партия американского СПГ была доставлена в китайскую провинцию Фуцзянь 6 февраля, после чего новых поставок зафиксировано не было. Более того, один из танкеров с американским газом был перенаправлен в Бангладеш, так и не достигнув Китая из-за введения повышенных пошлин.

«С повышением тарифов до уровня фактического эмбарго мы наблюдаем перераспределение глобальных потоков СПГ», – заявил FT аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз.

По его оценкам, совокупный спрос на СПГ в Азии может снизиться на 5–10 млн т, что окажет умеренное давление на цены газа в Европе.

Несмотря на наличие 13 долгосрочных контрактов китайских компаний на поставку СПГ с американских терминалов, действующих до 2049 г., эксперты считают перспективы дальнейших поставок крайне неопределенными.

18 апреля сообщалось, что торговля между США и Китаем может сократиться на 81%. В случае полномасштабного возобновления американских заградительных мер, включая отмену льготных тарифов на импорт бытовой электроники, это падение может достичь 91%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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