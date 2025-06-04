РЖД: грузооборот на восточном направлении побил исторический рекорд компании
Грузооборот на восточном направлении за первые пять месяцев 2025 г. превысил 2,6 млн ткм в сутки, и это исторический рекорд с начала работы компании. Рост составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., сообщается в официальном Telegram-канале «Российских железных дорог» (РЖД).
Но перевозчик также заявил об ухудшении в мае ситуации с инфлированными заявками грузоотправителей. «Из-за непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам потери в погрузке в мае составили порядка 24 млн т. В том числе 16,4 млн т – на южном направлении, 3,9 млн т – на восточном и 3,4 млн т – на западном направлениях», – объяснили в компании.
РЖД продолжает договариваться с партнерами о совместных решениях для восполнения недостающих объемов погрузки, которые возникают в том числе «из-за невыполнения некоторыми грузоотправителями своих обязательств».
2 июня стало известно, что погрузка на сети РЖД за май снизилась на 9,4% до 94,6 млн т. Тогда основной причиной уменьшения объемов грузов в компании назвали снижение перевозок строительных грузов (-19,4%) из-за уменьшения поставок продукции крупных щебеночных предприятий на строительные комплексы. При этом сообщалось о выросших погрузках железной руды (1,1%), рыбы (24,4%), удобрений (2,8%), сахара (6,5%) и цветной руды (0,7%).