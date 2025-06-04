РЖД: грузооборот на восточном направлении побил исторический рекорд компании

Но перевозчик также заявил об ухудшении в мае ситуации с инфлированными заявками грузоотправителей. «Из-за непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам потери в погрузке в мае составили порядка 24 млн т. В том числе 16,4 млн т – на южном направлении, 3,9 млн т – на восточном и 3,4 млн т – на западном направлениях», – объяснили в компании.