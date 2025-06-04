Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

РЖД: грузооборот на восточном направлении побил исторический рекорд компании

Ведомости

Грузооборот на восточном направлении за первые пять месяцев 2025 г. превысил 2,6 млн ткм в сутки, и это исторический рекорд с начала работы компании. Рост составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., сообщается в официальном Telegram-канале «Российских железных дорог» (РЖД).

Но перевозчик также заявил об ухудшении в мае ситуации с инфлированными заявками грузоотправителей. «Из-за непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам потери в погрузке в мае составили порядка 24 млн т. В том числе 16,4 млн т – на южном направлении, 3,9 млн т – на восточном и 3,4 млн т – на западном направлениях», – объяснили в компании.

РЖД продолжает договариваться с партнерами о совместных решениях для восполнения недостающих объемов погрузки, которые возникают в том числе «из-за невыполнения некоторыми грузоотправителями своих обязательств».

2 июня стало известно, что погрузка на сети РЖД за май снизилась на 9,4% до 94,6 млн т. Тогда основной причиной уменьшения объемов грузов в компании назвали снижение перевозок строительных грузов (-19,4%) из-за уменьшения поставок продукции крупных щебеночных предприятий на строительные комплексы. При этом сообщалось о выросших погрузках железной руды (1,1%), рыбы (24,4%), удобрений (2,8%), сахара (6,5%) и цветной руды (0,7%).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных