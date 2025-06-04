Минэнерго: запасы бензина на заводах и нефтебазах РФ достигли 1,8 млн тонн
Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, товарные запасы бензина составляют 1,8 млн т, что на 2% превышает показатель начала 2024 г. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
«Объемы хранения дизельного топлива сохраняются на уровне прошлого года и составляют 3,3 млн т», – пояснили в министерстве.
Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов подчеркнул, что текущий баланс спроса и предложения демонстрирует стабильность топливного рынка страны.
По его словам, правительство РФ продолжает реализацию комплекса мер, направленных на поддержание стабильной ценовой ситуации и надежное обеспечение потребителей моторным топливом.
Ключевые механизмы регулирования включают: систему демпферных выплат, которая сглаживает влияние мировых цен на внутренний рынок, временное ограничение экспорта моторного топлива для непроизводителей. Также установлены нормативы реализации топлива на биржевых торгах.
13 мая стало известно, что прирост запасов нефти в России в 2024 г. сократился на 9% и составил 516 млн т. Производство нефти в прошлом году также достигло 516 млн т, то есть прирост запасов оказался на уровне добычи.