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Минэнерго: запасы бензина на заводах и нефтебазах РФ достигли 1,8 млн тонн

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Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, товарные запасы бензина составляют 1,8 млн т, что на 2% превышает показатель начала 2024 г. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

«Объемы хранения дизельного топлива сохраняются на уровне прошлого года и составляют 3,3 млн т», – пояснили в министерстве.

Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов подчеркнул, что текущий баланс спроса и предложения демонстрирует стабильность топливного рынка страны.

По его словам, правительство РФ продолжает реализацию комплекса мер, направленных на поддержание стабильной ценовой ситуации и надежное обеспечение потребителей моторным топливом.

Ключевые механизмы регулирования включают: систему демпферных выплат, которая сглаживает влияние мировых цен на внутренний рынок, временное ограничение экспорта моторного топлива для непроизводителей. Также установлены нормативы реализации топлива на биржевых торгах.

13 мая стало известно, что прирост запасов нефти в России в 2024 г. сократился на 9% и составил 516 млн т. Производство нефти в прошлом году также достигло 516 млн т, то есть прирост запасов оказался на уровне добычи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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