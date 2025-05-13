Прирост запасов нефти в России в 2024 году сократился на 9%Геологоразведка усложняется и требует большого финансирования, говорят эксперты
Прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, по категориям AB1C1 (разведанные запасы) в России в 2024 г. составил 516 млн т, что на 9% меньше показателя предыдущего года. Это следует из материалов Роснедр по итогам работы ведомства за прошлый год, с которыми ознакомились «Ведомости».
Производство нефти в прошлом году, по данным ведомства, также составило 516 млн т, т. е. прирост запасов оказался на уровне добычи.
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