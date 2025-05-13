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Прирост запасов нефти в России в 2024 году сократился на 9%

Геологоразведка усложняется и требует большого финансирования, говорят эксперты
Василий Милькин
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Прирост запасов нефти, включая газовый конденсат, по категориям AB1C1 (разведанные запасы) в России в 2024 г. составил 516 млн т, что на 9% меньше показателя предыдущего года. Это следует из материалов Роснедр по итогам работы ведомства за прошлый год, с которыми ознакомились «Ведомости».

Производство нефти в прошлом году, по данным ведомства, также составило 516 млн т, т. е. прирост запасов оказался на уровне добычи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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