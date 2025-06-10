Рынок цифрового туризма ожидает кратный рост
Рынок цифрового туризма в России готовится к значительному росту. По прогнозам председателя Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерия Корнеева, доля россиян, использующих онлайн-сервисы для планирования путешествий, может увеличиться кратно уже в ближайшие годы. Сейчас этот показатель составляет 32%.
Выводы основаны на исследовании социологической службы Russian Field (14–22 мая 2025 г.). 32% респондентов ответили, что при планировании отпуска используют информацию сайтов о достопримечательностях регионов, агрегаторов онлайн-бронирования для покупки билетов, отелей, экскурсий. Более половины опрошенных (57%) заявили, что хотели бы заранее знать, как спланировать поездку для посещения интересных мест. Особенно активно цифровыми сервисами пользуются жители крупных городов, женщины, люди 18–44 лет и обеспеченные граждане с высшим образованием.
Корнеев подчеркнул, что турагрегаторы становятся ключевым элементом платформенной экономики, но, по его словам, в проекте «Закона о платформенной экономике» не очерчены особенности туристической отрасли. Эксперты «Цифрового мира» предлагают за принимаемым законом оставить рамочный статус, общее регулирование всех цифровых платформ, а для каждой отрасли разработать свое законодательство, в котором будут закреплены специфика взаимоотношений всех участников и пользователей.
«Мы поддерживаем создание централизованной, управляемой с государственным участием базы данных с единым способом описания всех потенциально интересных мест для туристов», – сказал Корнеев.
Такая платформа могла бы объединять информацию от региональных операторов, местных властей и бизнеса. А гарантии актуальности данных, по мнению эксперта, повысят доверие потребителей и снизят затраты бизнеса на продвижение.
4 июня сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о создании национальной системы туристских троп. Авторы инициативы уверены в необходимости единого реестра таких маршрутов.