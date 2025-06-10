Рынок цифрового туризма ожидает кратный рост

Выводы основаны на исследовании социологической службы Russian Field (14–22 мая 2025 г.). 32% респондентов ответили, что при планировании отпуска используют информацию сайтов о достопримечательностях регионов, агрегаторов онлайн-бронирования для покупки билетов, отелей, экскурсий. Более половины опрошенных (57%) заявили, что хотели бы заранее знать, как спланировать поездку для посещения интересных мест. Особенно активно цифровыми сервисами пользуются жители крупных городов, женщины, люди 18–44 лет и обеспеченные граждане с высшим образованием.