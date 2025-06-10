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Рынок цифрового туризма ожидает кратный рост

Ведомости

Рынок цифрового туризма в России готовится к значительному росту. По прогнозам председателя Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерия Корнеева, доля россиян, использующих онлайн-сервисы для планирования путешествий, может увеличиться кратно уже в ближайшие годы. Сейчас этот показатель составляет 32%.

Выводы основаны на исследовании социологической службы Russian Field (14–22 мая 2025 г.). 32% респондентов ответили, что при планировании отпуска используют информацию сайтов о достопримечательностях регионов, агрегаторов онлайн-бронирования для покупки билетов, отелей, экскурсий. Более половины опрошенных (57%) заявили, что хотели бы заранее знать, как спланировать поездку для посещения интересных мест. Особенно активно цифровыми сервисами пользуются жители крупных городов, женщины, люди 18–44 лет и обеспеченные граждане с высшим образованием.

Корнеев подчеркнул, что турагрегаторы становятся ключевым элементом платформенной экономики, но, по его словам, в проекте «Закона о платформенной экономике» не очерчены особенности туристической отрасли. Эксперты «Цифрового мира» предлагают за принимаемым законом оставить рамочный статус, общее регулирование всех цифровых платформ, а для каждой отрасли разработать свое законодательство, в котором будут закреплены специфика взаимоотношений всех участников и пользователей.

«Мы поддерживаем создание централизованной, управляемой с государственным участием базы данных с единым способом описания всех потенциально интересных мест для туристов», – сказал Корнеев.

Такая платформа могла бы объединять информацию от региональных операторов, местных властей и бизнеса. А гарантии актуальности данных, по мнению эксперта, повысят доверие потребителей и снизят затраты бизнеса на продвижение.

4 июня сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о создании национальной системы туристских троп. Авторы инициативы уверены в необходимости единого реестра таких маршрутов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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