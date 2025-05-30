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АТОР сообщила о снижении продаж туров по России на лето на 10–15%

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Продажи туров по РФ на предстоящее лето сократились на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Основном фактором, влияющим на спад, назван временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором. Если исключить из расчета Краснодарский край, где другие курорты также показывают снижение числа бронирований, то прирост продаж составил бы 14% год к году. По данным АТОР, к началу лета туроператоры продали около 46% всех летних туров. В 2024 г. к этому моменту было реализовано 60%.

«В 2025 г. будет хорошим результатом достичь прошлогодних показателей или немного превысить их», – указал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Наиболее популярными внутренними направлениями на лето стали Краснодарский край (39%), Крым (17%), Кавказские Минеральные Воды (13%), Санкт-Петербург (6%) и Подмосковье (4,3%). В топ-10 также вошли Москва, Калининградская область, Дагестан и Северный Кавказ, Алтай. В структуре продаж летних туров в Краснодарский край лидирует Сочи (около 60%). Второе место занимает Геленджик (19%), третье – Анапа (12%).

По информации ассоциации, азовское побережье является единственным курортным кластером на Кубани, нарастившим объем бронирований, – у разных компаний прирост продаж составил от 20 до 100%. Спрос на туры в Крым увеличился на 40% за год, в Дагестан – на 67–80%, на речные круизы – на 15–20%. Средние чеки на летние туры по стране с перелетом за год выросли на 15–21% год к году.

29 мая депутаты горсовета Анапы приняли решение приостановить сбор туристического налога с 1 января по 31 декабря 2025 г. Мера направлена на поддержку предпринимателей санаторно-курортного и гостиничного комплекса, пострадавших из-за последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

18 апреля Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы из-за загрязнения более 140 пляжей. Выброс нефтепродуктов на Черноморское побережье произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в декабре 2024 г. Ликвидация последствий аварии продолжается до сих пор. По данным властей, полное восстановление побережья Анапы завершится только в мае 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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