АТОР сообщила о снижении продаж туров по России на лето на 10–15%

По информации ассоциации, азовское побережье является единственным курортным кластером на Кубани, нарастившим объем бронирований, – у разных компаний прирост продаж составил от 20 до 100%. Спрос на туры в Крым увеличился на 40% за год, в Дагестан – на 67–80%, на речные круизы – на 15–20%. Средние чеки на летние туры по стране с перелетом за год выросли на 15–21% год к году.