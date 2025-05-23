Турбизнес просит освободить коллег из Анапы от налогов в текущем году

В апреле кабмин уже принял решение об отсрочке уплаты страховых взносов, а также налога на имущество организаций и земельного налога для бизнеса, понесшего убытки из-за разлива мазута. Все накопленные за февраль – октябрь 2025 г. платежи предприниматели смогут перенести на конец года. Эта мера касается 1200 организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на пострадавших территориях, отмечал ранее Вахруков. Помимо отелей и гостиниц поддержка распространяется на санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства, туроператоров и на организации отдыха детей и их оздоровления. В феврале также Корпорация МСП инициировала упрощенный процесс реструктуризации кредитов малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края в сфере гостиниц и общепита, которые обеспечены гарантиями и поручительствами корпорации. Также она направила в банки-партнеры рекомендации по реструктуризации иных кредитов таких компаний, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов.