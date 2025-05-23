Турбизнес просит освободить коллег из Анапы от налогов в текущем году

Турбизнес просит освободить коллег из Анапы от налогов в текущем годуРазлив мазута в Керченском проливе значительно сократил турпоток в пострадавшие регионы
Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) представил в Минэкономразвития ряд мер по поддержке туристического бизнеса в Анапе и на близлежащих территориях, пострадавших от разлива мазута в декабре 2024 г. В частности, союз просит освободить туриндустрию региона от уплаты налогов и неналоговых платежей в 2025 г. Еще одна предлагаемая мера поддержки – предоставление субсидий и беспроцентных кредитов малым и средним предприятиям для компенсации части расходов на зарплаты постоянному персоналу. Это следует из письма президента ОСИГа Алексея Волкова в адрес замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова (есть у «Ведомостей»), отправленного 20 мая.
В апреле кабмин уже принял решение об отсрочке уплаты страховых взносов, а также налога на имущество организаций и земельного налога для бизнеса, понесшего убытки из-за разлива мазута. Все накопленные за февраль – октябрь 2025 г. платежи предприниматели смогут перенести на конец года. Эта мера касается 1200 организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих на пострадавших территориях, отмечал ранее Вахруков. Помимо отелей и гостиниц поддержка распространяется на санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства, туроператоров и на организации отдыха детей и их оздоровления. В феврале также Корпорация МСП инициировала упрощенный процесс реструктуризации кредитов малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края в сфере гостиниц и общепита, которые обеспечены гарантиями и поручительствами корпорации. Также она направила в банки-партнеры рекомендации по реструктуризации иных кредитов таких компаний, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов.
Помимо материальной поддержки бизнеса пострадавших территорий ОСИГ предложил Минэку комплекс «репутационных» мер, которые могли бы помочь восстановить турпоток в ближайшей перспективе. Среди них, например, организация работы общественных пространств и зон отдыха на набережных и пляжах при условии нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки для привлечения туристов в межсезонье, а также проведение разнообразных мероприятий (исторических, культурных, спортивных, познавательных, развлекательных, гастрономических и др.).
В своем письме ОСИГ перечисляет и возможные меры, которые мог бы принять сам бизнес. В первую очередь необходимо заняться снижением издержек и повышением производительности труда. Кроме того, турбизнесу следует пересмотреть формат работы в 2025 г., диверсифицировав направления. Одним из возможных решений здесь может стать внедрение формата «все включено», пишет ОСИГ. Кроме того, предпринимателям необходимо дифференцировать свой продукт и расширить ассортимент предоставляемых услуг за счет экскурсионных программ и туров, а также сотрудничества с винодельнями, заповедниками, объектами агротуризма.
Ранее к правительству с предложением предоставить материальную помощь детским лагерям на пострадавших территориях в размере МРОТ на человека в месяц обращался Российский союз туриндустрии.
«Ведомости» отправили запрос представи-телям Минэкономразвития и Минфина.
Общефедеральнная проблема
В летнем сезоне 2025 г. ожидается повышенный спрос на отдых россиян у моря – в связи с чрезвычайной ситуацией в Керченском заливе прогнозируется увеличение туристического потока в Крым, пишет ОСИГ. В Анапе же бизнес испытывает сложности с бронированием в летнем сезоне текущего года с перспективой сохранения ситуации вплоть до 2030 г., указано в письме. Из-за того что сейчас не установлено официальных сроков устранения последствий разлива мазута, закрытие пляжей только в 2025 г. воспринимается отраслью как оптимистичный сценарий, пишет союз. Низкая загрузка может привести к убыткам и ликвидации бизнеса и, как следствие, потере рабочих мест, оттоку кадровых ресурсов и дефициту средств размещения при возврате спроса и улучшении обстановки на водных объектах и пляжах Краснодарского края, отмечают авторы письма.
Танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. В результате аварии произошел разлив 2400 т мазута. В акватории Керченского пролива был введен режим ЧС федерального уровня. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута почти в 85 млрд руб. По оценкам научного руководителя Института водных проблем Виктора Данилов-Данильяна, в результате аварии загрязнению подверглось минимум 200 000 т грунта на побережье Черного моря. На фоне опасности срыва туристического сезона городской совет Анапы отказался от взимания туристического налога в текущем году.
Ситуация с туризмом в Анапе – это общефедеральная проблема, хотя бы потому что там сосредоточено много объектов для детского отдыха, отмечает глава комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин. При этом кризисные явления в туристической сфере не редкость и механизмы их преодоления в целом были выработаны, например в постпандемийный период, отмечает он. Расширение льгот вплоть до отмены налоговых и неналоговых платежей может позитивно сказаться на ситуации, однако реализовывать эти меры необходимо только при ухудшении текущей динамики бронирований, полагает он.
Перспективы сезона
Несмотря на временное закрытие пляжей в Анапе, летний сезон в городе-курорте состоится, сообщил 22 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Согласно информационной справке, подготовленной ОСИГом (есть у «Ведомостей»), по состоянию на 19 мая средняя заполняемость объектов размещения на пострадавших территориях составляет 51,8%. При этом процент бронирований номерного фонда в июне снизился почти вдвое – с 64% в 2024 г. до 32,27% в текущем году. Июльский разрыв между 2024 г. и 2025 г. еще более значителен – 41 процентный пункт (72,1% в 2025 г. против 30,5% в текущем).
Падение бронирования в Анапе достигает 60–70%, отмечала ранее генеральный директор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова. По ее словам, турпоток перераспределился в другие регионы Краснодарского края, прежде всего в Сочи и Туапсе, а также в Крым и Абхазию.
Освобождение от налогов, субсидии и льготные кредиты – это стандартные, но действенные меры поддержки для отраслей, пострадавших от ЧП, говорит сопредседатель комитета по туризму «Деловой России» Леонид Гункевич. С учетом высокой доли фиксированных издержек в гостиничном бизнесе они помогут сохранить рабочие места, избежать банкротств и позволят подготовиться к восстановлению спроса, полагает он. Однако меры должны быть адресными и учитывать реальный объем потерь, чтобы исключить «левые компании», не связанные с индустрией, и обеспечить прозрачность распределения господдержки, отмечает Гункевич.
Меры поддержки турбизнеса в пострадавших районах должны опираться на опыт периода пандемии COVID-19, соглашается исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом здесь очень важно соблюсти баланс интересов всех участников, предупреждает он. С одной стороны, туризм – это один из основных видов предпринимательской деятельности в южных регионах, который обеспечивает работу смежных сфер (общепита, сферы развлечений и т. п.), поэтому массовые банкротства могут в перспективе привести к потере значительной части доходов региональных и местных бюджетов от НДФЛ, рассуждает Шубин. С другой стороны – необходимо понимать, какие статьи расходов обеспечивают налоговые платежи такого бизнеса и можно ли будет покрыть их в моменте из других источников, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, продолжает он. В целом реализация предложенных ОСИГом мер была бы справедливым решением, констатирует Шубин.