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В Госдуму внесли законопроект о создании национальной системы туристских троп

Авторы инициативы также уверены в необходимости единого реестра таких маршрутов
Инна Шульгина
Kevyn Costa / Unsplash
Kevyn Costa / Unsplash

В России предложили создать Национальную систему туристских троп и единый реестр таких маршрутов. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

Документ был внесен в Госдуму заместителем председателя ГД Викторией Абрамченко («Единая Россия»), депутатами Сангаджи Тарбаевым («Новые люди»), Надеждой Школкиной, Натальей Костенко, Татьяной Лобач («Единая Россия») и рядом других парламентариев. Проект предлагает внести поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и другие законодательные акты.

Согласно пояснительной записке, внутренний туризм в России активно развивается: в 2024 г. число поездок по стране достигло 92 млн, что на 22,7% больше, чем в 2023 г. Популярность набирают пешеходный, экологический и познавательный туризм, включая прогулки по туристским тропам. В 79 регионах страны насчитывается 1754 туристских тропы. Наибольшее их количество сосредоточено в Приволжском (407) и Сибирском (358) федеральных округах, наименьшее – на Северном Кавказе (55) и Урале (51). Большинство маршрутов (59%) имеют протяженность от 5 до 20 км. Самой длинной является «Большая уральская тропа» (свыше 2500 км).

Вместе с тем, пока в России отсутствует единая система туристских троп. Единого подхода в вопросах создания, обустройства и управления такими маршрутами также нет, что затрудняет их развитие. Законопроект предлагает закрепить понятие «туристская тропа» как ресурса для пешего, велосипедного, лыжного или конного передвижения. Предполагается оснащение их навигацией и элементами инфраструктуры. Кроме того, документом предусмотрено формирование Единого реестра туристских троп – открытого государственного информационного ресурса с данными о названии, протяженности и назначении маршрутов.

Проект также предусматривает возможность использования земель, включая лесные территории, для создания троп без вырубки деревьев. Исключение составят земли обороны, безопасности и сельхозугодья (для последних потребуется согласование с властями).

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить дальнейшее устойчивое развитие внутреннего туризма в России, привлечь бизнес, повысить безопасность маршрутов и снизить нагрузку на природные экосистемы.

В ходе послания Федеральному собранию в 2024 г. президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 г. во всех национальных парках страны должна быть создана инфраструктура экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты. Речь, в том числе, о маршрутах выходного дня для школьников, площадках отдыха, музеях и визит-центрах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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