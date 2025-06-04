В Госдуму внесли законопроект о создании национальной системы туристских троп

Согласно пояснительной записке, внутренний туризм в России активно развивается: в 2024 г. число поездок по стране достигло 92 млн, что на 22,7% больше, чем в 2023 г. Популярность набирают пешеходный, экологический и познавательный туризм, включая прогулки по туристским тропам. В 79 регионах страны насчитывается 1754 туристских тропы. Наибольшее их количество сосредоточено в Приволжском (407) и Сибирском (358) федеральных округах, наименьшее – на Северном Кавказе (55) и Урале (51). Большинство маршрутов (59%) имеют протяженность от 5 до 20 км. Самой длинной является «Большая уральская тропа» (свыше 2500 км).