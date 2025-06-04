В Госдуму внесли законопроект о создании национальной системы туристских троп

В Госдуму внесли законопроект о создании национальной системы туристских тропАвторы инициативы также уверены в необходимости единого реестра таких маршрутов
В России предложили создать Национальную систему туристских троп и единый реестр таких маршрутов. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.
Документ был внесен в Госдуму заместителем председателя ГД Викторией Абрамченко («Единая Россия»), депутатами Сангаджи Тарбаевым («Новые люди»), Надеждой Школкиной, Натальей Костенко, Татьяной Лобач («Единая Россия») и рядом других парламентариев. Проект предлагает внести поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и другие законодательные акты.
Согласно пояснительной записке, внутренний туризм в России активно развивается: в 2024 г. число поездок по стране достигло 92 млн, что на 22,7% больше, чем в 2023 г. Популярность набирают пешеходный, экологический и познавательный туризм, включая прогулки по туристским тропам. В 79 регионах страны насчитывается 1754 туристских тропы. Наибольшее их количество сосредоточено в Приволжском (407) и Сибирском (358) федеральных округах, наименьшее – на Северном Кавказе (55) и Урале (51). Большинство маршрутов (59%) имеют протяженность от 5 до 20 км. Самой длинной является «Большая уральская тропа» (свыше 2500 км).
Вместе с тем, пока в России отсутствует единая система туристских троп. Единого подхода в вопросах создания, обустройства и управления такими маршрутами также нет, что затрудняет их развитие. Законопроект предлагает закрепить понятие «туристская тропа» как ресурса для пешего, велосипедного, лыжного или конного передвижения. Предполагается оснащение их навигацией и элементами инфраструктуры. Кроме того, документом предусмотрено формирование Единого реестра туристских троп – открытого государственного информационного ресурса с данными о названии, протяженности и назначении маршрутов.
Проект также предусматривает возможность использования земель, включая лесные территории, для создания троп без вырубки деревьев. Исключение составят земли обороны, безопасности и сельхозугодья (для последних потребуется согласование с властями).
Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить дальнейшее устойчивое развитие внутреннего туризма в России, привлечь бизнес, повысить безопасность маршрутов и снизить нагрузку на природные экосистемы.
В ходе послания Федеральному собранию в 2024 г. президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 г. во всех национальных парках страны должна быть создана инфраструктура экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты. Речь, в том числе, о маршрутах выходного дня для школьников, площадках отдыха, музеях и визит-центрах.