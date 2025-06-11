В АТОР рассказали о планах адаптировать сельский туризм под прием иностранцев
Российский туристический бизнес намерен адаптировать сельский туризм под иностранных путешественников и сейчас работает над этим, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на международном форуме «Путешествуй!», передает ТАСС.
«У нас сейчас задача двойная. С одной стороны, по-прежнему продолжать адаптировать агрообъекты под запросы российских туристов, а с другой – начинаем думать, что мы можем предложить иностранцам», – заявила Ломидзе. Она подчеркнула, что вторая услуга стоит дороже и может быть привлекательна как для туроператоров, так и для агрообъектов.
По словам исполнительного директора АТОР, сейчас в России существует только один туристический путь, проложенный по сельской местности. Маршрут «Грохотом по ферме» находится в Псковской области. Туристы могут посетить различные объекты в зависимости от сезона, например, ягодную ферму, яблочный сад, производство хлеба, музеи.
В конце мая в АТОР сообщили о том, что продажи туров по РФ на предстоящее лето сократились на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основном фактором, влияющим на спад, назван временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором. Если исключить из расчета Краснодарский край, где другие курорты также показывают снижение числа бронирований, то прирост продаж составил бы 14% год к году.