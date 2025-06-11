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В АТОР рассказали о планах адаптировать сельский туризм под прием иностранцев

Ведомости

Российский туристический бизнес намерен адаптировать сельский туризм под иностранных путешественников и сейчас работает над этим, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на международном форуме «Путешествуй!», передает ТАСС.

«У нас сейчас задача двойная. С одной стороны, по-прежнему продолжать адаптировать агрообъекты под запросы российских туристов, а с другой – начинаем думать, что мы можем предложить иностранцам», – заявила Ломидзе. Она подчеркнула, что вторая услуга стоит дороже и может быть привлекательна как для туроператоров, так и для агрообъектов.

По словам исполнительного директора АТОР, сейчас в России существует только один туристический путь, проложенный по сельской местности. Маршрут «Грохотом по ферме» находится в Псковской области. Туристы могут посетить различные объекты в зависимости от сезона, например, ягодную ферму, яблочный сад, производство хлеба, музеи.

В конце мая в АТОР сообщили о том, что продажи туров по РФ на предстоящее лето сократились на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основном фактором, влияющим на спад, назван временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором. Если исключить из расчета Краснодарский край, где другие курорты также показывают снижение числа бронирований, то прирост продаж составил бы 14% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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