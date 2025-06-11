В АТОР рассказали о планах адаптировать сельский туризм под прием иностранцев

В конце мая в АТОР сообщили о том, что продажи туров по РФ на предстоящее лето сократились на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Основном фактором, влияющим на спад, назван временный запрет на пользование пляжами в Анапе, установленный Роспотребнадзором. Если исключить из расчета Краснодарский край, где другие курорты также показывают снижение числа бронирований, то прирост продаж составил бы 14% год к году.