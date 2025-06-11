Россельхознадзор: в клубнике из Египта в 14 раз превышено содержание плесени
Специалисты воронежского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества пищевых продуктов выявили серьезные нарушения в партии замороженной клубники из Египта. По результатам экспертизы, содержание плесени в ягодах оказалось в 14 раз выше допустимой нормы, а уровень дрожжей превысил стандарты в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
По данным специалистов, превышение микробиологических показателей связано с ненадлежащим соблюдением санитарно-гигиенических норм на производстве, а также нарушениями температурного режима при хранении и транспортировке продукции.
Повышенное содержание плесени и дрожжей в замороженных продуктах представляет серьезную угрозу для здоровья. Эти микроорганизмы могут выделять токсичные вещества (микотоксины), которые способны вызывать: аллергию, дисбиоз кишечника и отравления.
11 июня стало известно о еще одном нарушении в сфере продовольствия. В продукции двух российских предприятий – краснодарского АО «Сочинский мясокомбинат» и московского ОАО «Царицыно» – была обнаружена ДНК свиньи в колбасе, позиционируемой как «мусульманская». Нарушения выявлены в марках «Молочная Мусульманская» и «Мусульманская», произведенные из мяса птицы.