Россельхознадзор: в клубнике из Египта в 14 раз превышено содержание плесени

Специалисты воронежского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества пищевых продуктов выявили серьезные нарушения в партии замороженной клубники из Египта. По результатам экспертизы, содержание плесени в ягодах оказалось в 14 раз выше допустимой нормы, а уровень дрожжей превысил стандарты в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.