В мусульманской колбасе двух предприятий была найдена ДНК свиньи
Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля за колбасной продукцией нескольких производителей в России, т. к. в колбасе двух из них была найдена ДНК свиньи, несмотря на то, что товар позиционировался как мусульманский из мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Компании входят в реестры экспортеров и Таможенного союза. При повторном найденном нарушении им будет запрещено экспортировать продукцию. В число нарушителей вошли краснодарский АО «Сочинский мясокомбинат» и московское ОАО «Царицыно». Третья компания, взятая под контроль, допустила нарушение в составе колбасы другого рода: производители использовали растительные ингредиенты с целью удешевления мясной продукции и сырье низкого качества.
Пробы товаров компаний, допустивших наличие свинины в составе и не предупредивших об этом потребителей, были отобраны в магазине торговой сети «Маяк» в Северной Осетии – Алании. Нарушения коснулись колбас из мяса птицы «Молочная Мусульманская» и «Мусульманская».
6 июня стало известно, что Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Молочные» Останкинского мясокомбината. Пробы были отобраны в одном из магазинов торговой сети «Светофор» в Тверской области. Зараженная продукция произведена в Гагарине Смоленской области, где находятся основные животноводческие и перерабатывающие мощности Останкинского мясокомбината.