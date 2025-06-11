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В мусульманской колбасе двух предприятий была найдена ДНК свиньи

Ведомости

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля за колбасной продукцией нескольких производителей в России, т. к. в колбасе двух из них была найдена ДНК свиньи, несмотря на то, что товар позиционировался как мусульманский из мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компании входят в реестры экспортеров и Таможенного союза. При повторном найденном нарушении им будет запрещено экспортировать продукцию. В число нарушителей вошли краснодарский АО «Сочинский мясокомбинат» и московское ОАО «Царицыно». Третья компания, взятая под контроль, допустила нарушение в составе колбасы другого рода: производители использовали растительные ингредиенты с целью удешевления мясной продукции и сырье низкого качества.

Пробы товаров компаний, допустивших наличие свинины в составе и не предупредивших об этом потребителей, были отобраны в магазине торговой сети «Маяк» в Северной Осетии – Алании. Нарушения коснулись колбас из мяса птицы «Молочная Мусульманская» и «Мусульманская».

6 июня стало известно, что Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Молочные» Останкинского мясокомбината. Пробы были отобраны в одном из магазинов торговой сети «Светофор» в Тверской области. Зараженная продукция произведена в Гагарине Смоленской области, где находятся основные животноводческие и перерабатывающие мощности Останкинского мясокомбината.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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