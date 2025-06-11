В мусульманской колбасе двух предприятий была найдена ДНК свиньи

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля за колбасной продукцией нескольких производителей в России, т. к. в колбасе двух из них была найдена ДНК свиньи, несмотря на то, что товар позиционировался как мусульманский из мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.