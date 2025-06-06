Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках Останкинского мясокомбината
Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Молочные» Останкинского мясокомбината. Соответствующий протокол размещен во ФГИС «Единый реестр проверок».
Пробы были отобраны в одном из магазинов торговой сети «Светофор» в Тверской области. Зараженная продукция произведена в городе Гагарин Смоленской области, где находятся основные животноводческие и перерабатывающие мощности Останкинского мясокомбината.
Ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и призвало провести внутреннее расследование по установлению причин выпуска в обращение указанной продукции.
19 марта Россельхознадзор назвал магазины «Светофор» площадкой для сбыта сфальсифицированной продукции. В ведомстве поясняли, что в феврале и марте 2025 г. в точках сети в нескольких российских регионах были выявлены поддельные продукты, серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости.
В «Руспродсоюзе» в январе сообщали, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора, направленных в адрес розничных сетей, касается торговых точек «Светофора». В частности, речь шла о претензиях, связанных с нарушением закона о торговле и законодательства о возврате товаров.