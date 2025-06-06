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Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках Останкинского мясокомбината

Ведомости

Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в сосисках «Молочные» Останкинского мясокомбината. Соответствующий протокол размещен во ФГИС «Единый реестр проверок».

Пробы были отобраны в одном из магазинов торговой сети «Светофор» в Тверской области. Зараженная продукция произведена в городе Гагарин Смоленской области, где находятся основные животноводческие и перерабатывающие мощности Останкинского мясокомбината.

Ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и призвало провести внутреннее расследование по установлению причин выпуска в обращение указанной продукции.

19 марта Россельхознадзор назвал магазины «Светофор» площадкой для сбыта сфальсифицированной продукции. В ведомстве поясняли, что в феврале и марте 2025 г. в точках сети в нескольких российских регионах были выявлены поддельные продукты, серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости.

В «Руспродсоюзе» в январе сообщали, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора, направленных в адрес розничных сетей, касается торговых точек «Светофора». В частности, речь шла о претензиях, связанных с нарушением закона о торговле и законодательства о возврате товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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