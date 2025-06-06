Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в сосисках Останкинского мясокомбината

В «Руспродсоюзе» в январе сообщали, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора, направленных в адрес розничных сетей, касается торговых точек «Светофора». В частности, речь шла о претензиях, связанных с нарушением закона о торговле и законодательства о возврате товаров.