«Яндекс.Такси» оценил свой вклад в экономику России в 0,5% ВВП

С 1 февраля 2025 г. «Яндекс.Такси» стал первой в России цифровой платформой, которая уплачивает налог на профессиональный доход (НПД) за всех своих самозанятых исполнителей. Автоматическое отчисление НПД является обязательным условием для водителей, которые сотрудничают с платформой. В рамках механизма сервис после каждой поездки рассчитывает и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через платформу.