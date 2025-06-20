«Яндекс.Такси» оценил свой вклад в экономику России в 0,5% ВВП
Вклад сервиса «Яндекс.Такси» в российскую экономику составляет около 0,5% ВВП. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
По его словам, он включает 0,2% прямого эффекта, то есть доходов, которые получает агрегатор, водители и партнеры за счет совершенных в такси поездок. Еще 0,3% составляют косвенные эффекты – влияние сервиса на занятость и спрос в смежных отраслях, налоги и развитие региональных экономик.
Существенную часть экономического вклада такси обеспечивают водители-подработчики на собственных автомобилях. Это 500 000 водителей с частичной платформенной занятостью, что составляет около половины всех активных водителей. Они выполняют более 20% всех заказов в сервисе, таким образом поддерживая баланс спроса и предложения и текущий уровень цен, особенно в пиковые часы.
С 1 февраля 2025 г. «Яндекс.Такси» стал первой в России цифровой платформой, которая уплачивает налог на профессиональный доход (НПД) за всех своих самозанятых исполнителей. Автоматическое отчисление НПД является обязательным условием для водителей, которые сотрудничают с платформой. В рамках механизма сервис после каждой поездки рассчитывает и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через платформу.
Самозанятые сейчас платят НПД по ставке 4% при расчетах с физлицами или 6% при расчетах с ИП и юрлицами. Они самостоятельно декларируют доход и перечисляют платежи в бюджет. Сумма налога формируется автоматически в личном кабинете исходя из указанной выручки.