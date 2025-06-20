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«Яндекс.Такси» оценил свой вклад в экономику России в 0,5% ВВП

Ведомости

Вклад сервиса «Яндекс.Такси» в российскую экономику составляет около 0,5% ВВП. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

По его словам, он включает 0,2% прямого эффекта, то есть доходов, которые получает агрегатор, водители и партнеры за счет совершенных в такси поездок. Еще 0,3% составляют косвенные эффекты – влияние сервиса на занятость и спрос в смежных отраслях, налоги и развитие региональных экономик.

Существенную часть экономического вклада такси обеспечивают водители-подработчики на собственных автомобилях. Это 500 000 водителей с частичной платформенной занятостью, что составляет около половины всех активных водителей. Они выполняют более 20% всех заказов в сервисе, таким образом поддерживая баланс спроса и предложения и текущий уровень цен, особенно в пиковые часы.

С 1 февраля 2025 г. «Яндекс.Такси» стал первой в России цифровой платформой, которая уплачивает налог на профессиональный доход (НПД) за всех своих самозанятых исполнителей. Автоматическое отчисление НПД является обязательным условием для водителей, которые сотрудничают с платформой. В рамках механизма сервис после каждой поездки рассчитывает и удерживает налоги со всех доходов, полученных самозанятым через платформу.

Самозанятые сейчас платят НПД по ставке 4% при расчетах с физлицами или 6% при расчетах с ИП и юрлицами. Они самостоятельно декларируют доход и перечисляют платежи в бюджет. Сумма налога формируется автоматически в личном кабинете исходя из указанной выручки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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