Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

В Кремле не стали комментировать национализацию «Домодедово»

Ведомости

Национализация международного аэропорта «Домодедово» является судебным решением. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы традиционно его не комментируем», – подчеркнул представитель Кремля.

17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний «Домодедово». Процесс проходил в закрытом режиме, решение подлежит к немедленному исполнению.

В январе арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, и к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.

С 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед», которая владела аэровокзальным комплексом аэропорта, принадлежала двум гражданам острова Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 г. 100% «ДМЕ лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. По данным ведомства, Коган через него осуществлял фактический контроль над компаниями группы. Это подтверждает получение сопоставимого объема дивидендов от деятельности «ДМЕ лимитед». Каменщик и Коган должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных