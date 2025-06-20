В Кремле не стали комментировать национализацию «Домодедово»

С 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед», которая владела аэровокзальным комплексом аэропорта, принадлежала двум гражданам острова Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 г. 100% «ДМЕ лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. По данным ведомства, Коган через него осуществлял фактический контроль над компаниями группы. Это подтверждает получение сопоставимого объема дивидендов от деятельности «ДМЕ лимитед». Каменщик и Коган должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.