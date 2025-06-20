В Кремле не стали комментировать национализацию «Домодедово»
Национализация международного аэропорта «Домодедово» является судебным решением. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы традиционно его не комментируем», – подчеркнул представитель Кремля.
17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний «Домодедово». Процесс проходил в закрытом режиме, решение подлежит к немедленному исполнению.
В январе арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, и к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем.
С 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед», которая владела аэровокзальным комплексом аэропорта, принадлежала двум гражданам острова Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 г. 100% «ДМЕ лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. По данным ведомства, Коган через него осуществлял фактический контроль над компаниями группы. Это подтверждает получение сопоставимого объема дивидендов от деятельности «ДМЕ лимитед». Каменщик и Коган должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.